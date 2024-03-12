У Верховній Раді пропонують створити в Україні «клуб білого бізнесу» — перелік добросовісних платників податків, яких за дотримання законодавства менше перевірятимуть. Про це у Telegram написав голова податкового комітету Данило Гетманцев.
12 березня 2024, 14:14
Гетманцев та інші депутати пропонують створити в Україні «клуб білого бізнесу»
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
«Разом з колегами розробили законопроєкт про клуб білого бізнесу. Сутність в тому, що якщо підприємець відповідає простим та прозорим критеріям щодо рівня сплати податків вище середнього по галузі та вищий за середні по галузі рівень зп, податковий контроль у вигляді перевірок за ним не здійснюється. Це поза іншими перевагами. Перелік переглядається щокварталу», — написав Гетманцев.
Веденням переліку займатиметься Державна податкова служба, інформацію про включення платник отримуватиме через електронний кабінет.
Платники податків, включені до переліку, отримуватимуть такі переваги:
- мораторій на документальні перевірки;
- скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування — п'ять календарних днів;
- індивідуальні податкові консультації протягом п'яти календарних днів;
- за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти, зокрема із використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі у режимі відеоконференції;
- платник податків на свій запит у п’ятиденний строк має право отримати відомості про наявну в органу контролю податкову інформацію, яка може свідчити про податкові ризики у діяльності платника податків, а також консультацію щодо усунення таких ризиків.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 4