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12 березня 2024, 14:14

Гетманцев та інші депутати пропонують створити в Україні «клуб білого бізнесу»

У Верховній Раді пропонують створити в Україні «клуб білого бізнесу» — перелік добросовісних платників податків, яких за дотримання законодавства менше перевірятимуть. Про це у Telegram написав голова податкового комітету Данило Гетманцев.

У Верховній Раді пропонують створити в Україні «клуб білого бізнесу» — перелік добросовісних платників податків, яких за дотримання законодавства менше перевірятимуть.

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«Разом з колегами розробили законопроєкт про клуб білого бізнесу. Сутність в тому, що якщо підприємець відповідає простим та прозорим критеріям щодо рівня сплати податків вище середнього по галузі та вищий за середні по галузі рівень зп, податковий контроль у вигляді перевірок за ним не здійснюється. Це поза іншими перевагами. Перелік переглядається щокварталу», — написав Гетманцев.

Веденням переліку займатиметься Державна податкова служба, інформацію про включення платник отримуватиме через електронний кабінет.

Платники податків, включені до переліку, отримуватимуть такі переваги:

  • мораторій на документальні перевірки;
  • скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування — п'ять календарних днів;
  • індивідуальні податкові консультації протягом п'яти календарних днів;
  • за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти, зокрема із використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі у режимі відеоконференції;
  • платник податків на свій запит у п’ятиденний строк має право отримати відомості про наявну в органу контролю податкову інформацію, яка може свідчити про податкові ризики у діяльності платника податків, а також консультацію щодо усунення таких ризиків.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
12 березня 2024, 15:26
#
По чім квиток до такого клубу?
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Spok
Spok
12 березня 2024, 15:27
#
Можливо, краще було б почати з ліквідації клубу «чорних крадіїв при владі»?
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0
vfp
vfp
12 березня 2024, 15:58
#
Щось схоже було при азірові
+
0
Mini Mi
Mini Mi
12 березня 2024, 17:05
#
После такого как у белого бизнеса всех сотрудников мужского пола забрали он или закрылся или стал серым
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