Гетманцев та інші депутати пропонують створити в Україні «клуб білого бізнесу»

У Верховній Раді пропонують створити в Україні «клуб білого бізнесу» — перелік добросовісних платників податків, яких за дотримання законодавства менше перевірятимуть. Про це у Telegram написав голова податкового комітету Данило Гетманцев .

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«Разом з колегами розробили законопроєкт про клуб білого бізнесу. Сутність в тому, що якщо підприємець відповідає простим та прозорим критеріям щодо рівня сплати податків вище середнього по галузі та вищий за середні по галузі рівень зп, податковий контроль у вигляді перевірок за ним не здійснюється. Це поза іншими перевагами. Перелік переглядається щокварталу», — написав Гетманцев.

Веденням переліку займатиметься Державна податкова служба, інформацію про включення платник отримуватиме через електронний кабінет.

Платники податків, включені до переліку, отримуватимуть такі переваги: