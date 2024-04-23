Китай інвестує в золото та підігріває ралі

Ралі золота до піку понад $2400 за унцію цього року привернуло загальну увагу. І Китай, найбільший у світі виробник та покупець золота, не став винятком, пише Bloomberg.

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Вигідна інвестиція

Через низку факторів, що посилюють занепокоєння трейдерів, серед яких: погіршення геополітичної напруженості на Близькому Сході та Україні, перспектива зниження цього року відсоткової ставки в США золото почали розглядатися як вигідну інвестицію.

Однак підігріває попит на жовтий метал активна купівля його Китаем, де і роздрібні покупці, і хедж-фонди, і ф'ючерсні трейдери і навіть центральний банк вкладають у нього кошти, вважаючи за надійний вид заощадження в нестабільні часи.

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