Ралі золота до піку понад $2400 за унцію цього року привернуло загальну увагу. І Китай, найбільший у світі виробник та покупець золота, не став винятком, пише Bloomberg.
Китай інвестує в золото та підігріває ралі
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Вигідна інвестиція
Через низку факторів, що посилюють занепокоєння трейдерів, серед яких: погіршення геополітичної напруженості на Близькому Сході та Україні, перспектива зниження цього року відсоткової ставки в США золото почали розглядатися як вигідну інвестицію.
Однак підігріває попит на жовтий метал активна купівля його Китаем, де і роздрібні покупці, і хедж-фонди, і ф'ючерсні трейдери і навіть центральний банк вкладають у нього кошти, вважаючи за надійний вид заощадження в нестабільні часи.
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На другому місці після Китаю йде Індія, як його вічний суперник за звання найбільшого покупця золота у світі. Але торік купівля ювелірних виробів, зливків та монет у Китаї зросла до рекордного рівня — на 10%, тоді як в Індії він упала на 6%.
Ринок золота ще має великий потенціал зростання, оскільки багато інвесторів активно вкладають у активи, які вважаються найбезпечнішими.
Китай і видобуває найбільше золота у світі, і імпортує його також найбільше: за останні 2 роки закордонні закупівлі золота з Китаю склали понад 2800 тонн, тобто близько третини запасів, що знаходяться у розпорядженні тієї ж ФРС США. Особливо різко імпорт зріс напередодні китайського Нового року за місячним календарем.
Також активним покупцем золота всередині країни є Народний банк Китаю, який протягом 17 місяців поспіль проводив покупки у прагненні диверсифікувати свої резерви від долара та застрахуватися від знецінення юаня.
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