Китай інвестує в золото та підігріває ралі

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Страхування житла від ракет та шахедів
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВСтрахування житла від ракет та шахедівМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВСтрахування житла від ракет та шахедівМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
23 квітня 2024, 12:22

Китай інвестує в золото та підігріває ралі

Ралі золота до піку понад $2400 за унцію цього року привернуло загальну увагу. І Китай, найбільший у світі виробник та покупець золота, не став винятком, пише Bloomberg.

Ралі золота до піку понад $2400 за унцію цього року привернуло загальну увагу.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Вигідна інвестиція

Через низку факторів, що посилюють занепокоєння трейдерів, серед яких: погіршення геополітичної напруженості на Близькому Сході та Україні, перспектива зниження цього року відсоткової ставки в США золото почали розглядатися як вигідну інвестицію.

Однак підігріває попит на жовтий метал активна купівля його Китаем, де і роздрібні покупці, і хедж-фонди, і ф'ючерсні трейдери і навіть центральний банк вкладають у нього кошти, вважаючи за надійний вид заощадження в нестабільні часи.

Читайте: Золото оновило історичний максимум: чому його позиції вразливі

На другому місці після Китаю йде Індія, як його вічний суперник за звання найбільшого покупця золота у світі. Але торік купівля ювелірних виробів, зливків та монет у Китаї зросла до рекордного рівня — на 10%, тоді як в Індії він упала на 6%.

Ринок золота ще має великий потенціал зростання, оскільки багато інвесторів активно вкладають у активи, які вважаються найбезпечнішими.

Китай і видобуває найбільше золота у світі, і імпортує його також найбільше: за останні 2 роки закордонні закупівлі золота з Китаю склали понад 2800 тонн, тобто близько третини запасів, що знаходяться у розпорядженні тієї ж ФРС США. Особливо різко імпорт зріс напередодні китайського Нового року за місячним календарем.

Також активним покупцем золота всередині країни є Народний банк Китаю, який протягом 17 місяців поспіль проводив покупки у прагненні диверсифікувати свої резерви від долара та застрахуватися від знецінення юаня.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 34 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами