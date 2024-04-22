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22 квітня 2024, 14:56

Україна готова надати власникам євробондів план з реструктуризації — Reuters

Україна готова направити приватним власникам своїх облігацій план щодо реструктуризації свого боргу у $20 млрд на початок травня. Про це пише Reuters.

Україна готова направити приватним власникам своїх облігацій план щодо реструктуризації свого боргу у $20 млрд на початок травня.

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Як зазначає агентство, для України вкрай важливо укласти угоду про реструктуризацію боргу до того, як у серпні закінчиться дворічна заморозка платежів, узгоджена з власниками її непогашених міжнародних облігацій.

За інформацією джерел Reuters, пропозиції для власників облігацій стане відправною точкою для офіційних переговорів, включаючи проведення детальних обговорень та обмін конфіденційною інформацією.

Одне з джерел повідомило, що уряд України сподівається досягти угоди не пізніше червня.

За словами джерел, власники облігацій сподіваються вийти з реструктуризації боргу з новими облігаціями, які забезпечуватимуть виплати відсотків із самого початку. Проте виплати можуть виявитися неприйнятними для Києва, який щосили намагається зміцнити свої фінанси.

До теми: Дефолт чи нова відстрочка: як Україні домовитися щодо євробондів

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 12

+
+30
bonv
bonv
22 квітня 2024, 15:09
#
Боргова кабала.
+
0
Krop06
Krop06
22 квітня 2024, 15:38
#
Які пропозиції?
+
+15
bonv
bonv
22 квітня 2024, 15:57
#
Красти владі менше… то ще і іншим позичатимуть.
+
0
Krop06
Krop06
22 квітня 2024, 16:18
#
З економікою у вас зовсім хєрово
+
+15
YevgenMuza
YevgenMuza
22 квітня 2024, 16:29
#
Мене завжди вкурвлювали такі коментарі. Якщо не красти, то це суттєво не вплине на бюджет, якщо суддям, депутатам платити менше, то це суттєво не вплине на бюджет, скоротити держапарат — теж ні, корупцію на таможні прибрати — то теж копійки, перестати озеленення замовляти під час війни — та ні. Там копійка, сям копійка, хто ж це буде рахувати. Краще одним махом податки підняти, або з пенсіями на*бати, ото будуть гроші.
+
+15
uiux
uiux
22 квітня 2024, 15:13
#
Олени побежали сдавать бакс для каруселей
+
0
Krop06
Krop06
22 квітня 2024, 15:38
#
А де працюють каруселі?
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
22 квітня 2024, 15:54
#
Самое лучшее предложение, отказаться не возможно.
+
+29
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
22 квітня 2024, 16:12
#
ЗВР є нехай погасять з ЗВР або сплачують відсотки, краще нехай зараз віддадуть чім будуть борги перекладати на наступні покоління…Батьки проїли, а діти і онуки повинні платити?(((((
+
0
Krop06
Krop06
22 квітня 2024, 16:19
#
А потім, клятий НБУ, чому курс 70?
+
0
YevgenMuza
YevgenMuza
22 квітня 2024, 16:31
#
Тобто приватні інвестори лохи? Коли їх сюди зазивали, то обіцяли золоті гори, а тепер пішли на*.
+
0
teodor220
teodor220
22 квітня 2024, 16:38
#
Чому ж не виплатити, ЗВР історично великий.
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