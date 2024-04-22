Україна готова направити приватним власникам своїх облігацій план щодо реструктуризації свого боргу у $20 млрд на початок травня. Про це пише Reuters.
Україна готова надати власникам євробондів план з реструктуризації — Reuters
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Як зазначає агентство, для України вкрай важливо укласти угоду про реструктуризацію боргу до того, як у серпні закінчиться дворічна заморозка платежів, узгоджена з власниками її непогашених міжнародних облігацій.
За інформацією джерел Reuters, пропозиції для власників облігацій стане відправною точкою для офіційних переговорів, включаючи проведення детальних обговорень та обмін конфіденційною інформацією.
Одне з джерел повідомило, що уряд України сподівається досягти угоди не пізніше червня.
За словами джерел, власники облігацій сподіваються вийти з реструктуризації боргу з новими облігаціями, які забезпечуватимуть виплати відсотків із самого початку. Проте виплати можуть виявитися неприйнятними для Києва, який щосили намагається зміцнити свої фінанси.
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