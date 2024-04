Дохід біткоїн-майнерів оновив історичний максимум

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

20 квітня в мережі біткоїна відбувся халвінг. Разом з тим у реліз вийшов протокол Runes, який позиціонується його розробником — Кейсі Родармором — як аналог Ordinals.

Новий стандарт викликав сплеск активності в мережі, що, своєю чергою, призвело до підвищення середньої комісії за трансакцію. Відразу після халвінгу вона коливалася в межах значень від $91 до $112 і більше.

Комісії є одним із джерел доходу біткоїн-майнерів. У результаті надходження цих контрагентів не скоротилися після халвінгу, як це очікувалося, а зросли.

20 квітня добовий дохід майнерів досяг $107,76 млн. Показник уперше сягнув настільки високого значення. Попередній максимум було зафіксовано у квітні 2021 року:

На ситуацію звернув увагу криптотрейдер під псевдонімом 300DollarMARA. Згідно з його даними, доходи майнерів за блок залишаються на рівні до халвінга попри те, що винагорода скоротилася до 3,125 BTC:

#Bitcoin Miner pre-halving block reward: 6.25 + some small fees = ~6.5−7 BTC per block



Bitcoin post-halving reward (w/ ordinals and runes): 3.125 + larger fees from demand for block space = 7+ on average so far



So total block subsidies for miners post-halving look to be higher…