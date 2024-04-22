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22 квітня 2024, 10:20

Дохід біткоїн-майнерів оновив історичний максимум

20 квітня 2024 року добовий дохід біткоїн-майнерів оновив історичний максимум на рівні $107,76 млн, згідно з YCharts. Це сталося на тлі високих комісій у мережі, пов’язаних із запуском протоколу Runes, пише incrypted.

20 квітня 2024 року добовий дохід біткоїн-майнерів оновив історичний максимум на рівні $107,76 млн, згідно з YCharts.
Фото:depositphotos

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Халвінг біткоїна

20 квітня в мережі біткоїна відбувся халвінг. Разом з тим у реліз вийшов протокол Runes, який позиціонується його розробником — Кейсі Родармором — як аналог Ordinals.

Новий стандарт викликав сплеск активності в мережі, що, своєю чергою, призвело до підвищення середньої комісії за трансакцію. Відразу після халвінгу вона коливалася в межах значень від $91 до $112 і більше.

Комісії є одним із джерел доходу біткоїн-майнерів. У результаті надходження цих контрагентів не скоротилися після халвінгу, як це очікувалося, а зросли.

Читайте: У мережі біткоїна відбувся четвертий халвінг

20 квітня добовий дохід майнерів досяг $107,76 млн. Показник уперше сягнув настільки високого значення. Попередній максимум було зафіксовано у квітні 2021 року:

На ситуацію звернув увагу криптотрейдер під псевдонімом 300DollarMARA. Згідно з його даними, доходи майнерів за блок залишаються на рівні до халвінга попри те, що винагорода скоротилася до 3,125 BTC:

Зазначимо, на момент написання середня комісія за трансакцію в мережі біткоїна скоротилася до $34,8. Це помітне зниження, проте показник все ще вищий за значення до халвінгу:

Джерело: Мінфін
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