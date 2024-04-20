У мережі біткоїна відбувся четвертий халвінг

Сьогодні, 20 квітня, в мережі біткоїна на блоці 840 000 відбувся четвертий за рахунком халвінг. Він скоротив винагороду за кожен видобутий блок удвічі — із 6,25 BTC до 3,125 BTC. Про це повідомляє Cointelegraph.

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Це запрограмований процес у протоколі біткоїна, який відбувається кожні 210 000 видобутих блоків, приблизно кожні чотири роки.

Три халвінги відбулися у 2012, 2016 і 2020 роках, що призвело до значного падіння винагород за майнінг. Перший халвінг біткоїна відбувся у 2012 році, тоді винагороду за майнінг блоку було зменшено з 50 до 25 BTC.

Основна мета халвінгу біткоїна — це управління дефіцитом і регулювання інфляційної пропозиції першої криптовалюти. Механізм був вбудований у код засновником біткоїна під псевдонімом Сатоші Накамото.

Скоротивши винагороду за майнінг вдвічі, цей процес фактично уповільнює швидкість створення нових біткойнів. Система працюватиме приблизно до 2140 року, коли буде видобуто останній біткоїн.

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Як біткоїн відреагував на халвінг

На цю подію біткоїн відреагував спокійно без значних змін. На момент написання новини ціна активу становить біля $64 220. За добу біткоїн зріс на 3%, проте за тиждень падіння становить 4,77%. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

Варто зазначити, що за 24 години найбільше зростання серед криптовалют з найбільшою капіталізацією продемонстрували:

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що аналітики JPMorgan спрогнозували падіння курсу біткоїна після халвінгу.