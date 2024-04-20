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20 квітня 2024, 22:48

Палата представників США ухвалила законопроект про конфіскацію російських активів на користь України

Так званий закон про РЕПО, який дозволить Байдену конфіскувати заморожені російські активи в банках США та перевести їх до спеціального фонду України, є частиною пакету іноземної допомоги, який місяцями блокувався в Палаті представників.

Палата представників США на позаплановій суботній сесії ухвалила законопроект про конфіскацію російських активів на користь України.
Палата представників США на позаплановій суботній сесії ухвалила законопроект про конфіскацію російських активів на користь України. Про це повідомляє NBC news.
Згідно із підсумками голосування, ініціативу підтримали 360 конгресменів, ще 58 висловилися проти. Тепер документ направлять до сенат.
Законопроект дозволяє адміністрації Байдена конфіскувати російські активи вартістю мільярди доларів, що знаходяться в банках США, і передати їх Україні для відновлення.

Понад $6 млрд із $300 млрд заморожених російських активів зберігаються в банках США. Більшість з $300 млрд знаходяться в Німеччині, Франції та Бельгії.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Игорь УА
Игорь УА
20 квітня 2024, 22:53
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Русский = нищий. У них так было на протяжении столетий, нищета это главная русская скрепа.
И чего дуракам не жилось спокойно, продавали бы себе углеводороды, жили бы припеваючи…
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matroskin
matroskin
21 квітня 2024, 0:17
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Знову «експерти» типу Інвестікусів обложались.
Казав же, «анонімний телеграм-канал ЦРУ», це не обовязково ЦРУ, і з вірогідністю на 99,9% він до ЦРУ взагалі діла не має, а вони начитаються різного шлаку, і самі його потім розносять, вважаючи себе ексклюзивними володарями «секретної» інформації і супер експертами широкого профілю.
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