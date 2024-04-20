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20 квітня 2024, 12:15

Заборона для військових та ліміти на ігри: Зеленський підписав указ щодо обмеження роботи онлайн-казино

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет. Відповідний указ № 234/2024 оприлюднили на сайті Офісу президента.

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет.
Фото: pixabay.com

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Кабінет міністрів упродовж місяця має:

  • розробити порядок обмеження всіх форм реклами азартних ігор, зокрема з використанням електронних комунікацій, символіки Збройних Сил України та інших військових формувань;
  • заборонити реєструвати кілька акаунтів для одного гравця, а також визначити ліміту часу у грі на тиждень;
  • зобовʼязати організатора азартних ігор встановити ліміт для гравця перед початком гри з можливістю зміни такого ліміту не частіше одного разу на місяць;
  • впровадити державну систему онлайн-моніторингу;
  • провести національну інформаційно-розʼяснювальну кампанію щодо небезпеки азартних ігор, блокування нелегальних сайтів, де надається доступ до азартних ігор.

Відповідно до рішення РНБО військове керівництво невідкладно запровадить заборону військовослужбовцям доступу до гральних закладів та онлайн-казино на період дії воєнного стану.

Водночас Міністерство охорони здоров’я та Міністерство соціальної політики за три місяці мають розробити відповідно клінічний стандарт лікування ігрової залежності та соціально-психологічної реабілітації осіб з ігровою залежністю.

НБУ рекомендовано:

1. запровадити у двотижневий строк заборону прийому як застави товарів подвійного використання;

2. затвердити у двомісячний строк методичні рекомендації для:

  • банків-емітентів платіжних карток щодо виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» в частині Р2Р-переказів;
  • банків щодо блокування платежів громадян кредитним коштом на рахунки організаторів азартних ігор для участі в азартних іграх у мережі Інтернет.

Міністерство цифрової трансформації має впродовж місяця провести переговори з компаніями Apple та Google щодо заборони розміщення мобільних застосунків з азартними іграми без відповідної ліцензії в зоні «UA» у їх магазинах застосунків.

Служба безпеки упродовж двох місяців проводитиме перевірки організаторів азартних ігор щодо дотримання ними санкційного законодавства України.

Проблема онлайн-казино

Останнім часом в Україні стала резонансною тема онлайн-казино. На сайті Офісу президента з'явилася петиція щодо обмежень азартних ігор в інтернеті.

Зокрема, автор петиції військовослужбовець 59 окремої мотопіхотної бригади та активіст Павло Петриченко закликав обмежити доступ до казино для військових.

За його словами, гральний бізнес навмисне спрямовує свою рекламу на військовослужбовців, використовуючи символіку ЗСУ у своїх онлайн-казино.

«Військовослужбовці вже третій рік знаходяться далеко від своїх сімей, в стресових умовах та без можливості повноцінного відпочинку, тож є особливо психологічно вразливими. Для багатьох із них азартні ігри стають єдиним способом справитись зі стресом, а тому швидко викликають дофамінову залежність та послаблюють їх самоконтроль», — зазначив він у петиції.

За його словами є непоодинокі випадки, коли ігрозалежні військовослужбовці витрачають на ігри все своє грошове забезпечення та беруть мікрокредити, цим заводячи себе та свої сім'ї в «боргову яму», або ж здають в ломбарди дрони та тепловізори, цим завдаючи шкоди не лише собі, але і побратимам.

Варто зазначити, що Павло Петриченко загинув, захищаючи Україну. Прощання з ним відбулося вчора, 19 квітня, у Михайлівському Золотоверхому соборі Києва.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+53
uiux
uiux
20 квітня 2024, 12:22
#
А толку, опешные телеграмм каналы типа Трухи до сих пор рекламируют онлайн казино, им все можно
+
+15
Moonlighter
Moonlighter
20 квітня 2024, 12:37
#
Тупо клоуны. Вместо того, чтоб заблокировать онлайн казино, они просто устанавливают какие-то правила, которые никто не будет придерживаться. ОПешная Труха после публикации о смерти Павла Петриченка уже в следующей публикации рекламировали казино. Уроды.
+
+23
Genna Smatko
Genna Smatko
20 квітня 2024, 12:57
#
По перше військовим в окопах нема коли в казіно грати вони грають з життям, а по-друге це грають штабні криси, яким робити нема чого в кабінетах сидять сраки понаїдали, адреналіну їм хочеться. Давайте їх на нуль там такий адреналін ніяке казіно стільки не дасть.
+
+8
Riojas
Riojas
20 квітня 2024, 12:59
#
Удивительно, правда? Сначала рассказывают про легалайз, что будем контролировать, что мощно вырастут налоговые поступления и вообще, все кто хочет, уже играют. А потом оказалось, что нормализация и реклама лудомании из каждого утюга всё-таки повышает количество играющих и вот теперь мы будем с этим всем бороться?
+
0
Riojas
Riojas
20 квітня 2024, 13:02
#
Следующая — марихуана, потому что сейчас она конечно «медицинская», но уже, сюрприз-сюрприз, «медицинская» марихуана без ТГК от слова совсем не помогает ни при хронических болях, ни при ПТСР.
+
0
bonv
bonv
20 квітня 2024, 13:00
#
Військовослужбовець 109-го батальйону ЗСУ, сержант роти ударних БПЛА, народний депутат Єгор Фірсов переконаний, відсутність закону про демобілізацію демотивує українських захисників.
На його думку, «відбуваються дуже погані сигнали».
«Тому що коли військовим говорять, що демобілізація буде й треба її почекати, а потім говорять, що це неможливо, — це сигнал, що надурили. Українці люблять свободу, ми за неї віддаємо життя, а свобода — це вибір. Тому українцям треба намалювати хоча б гіпотетичний вибір і сказати, що за 3−5, нехай навіть 7 років у вас буде вибір і можливість пройти демобілізацію», — сказав Фірсов на телеканалі «Еспресо».
За словами Фірсова, коли військові почують чіткі терміни демобілізації, то це буде додатковою мотивацією. При цьому він впевнений, що це не означає, що всі побіжать писати заяви про звільнення, тому величезна кількість залишиться в ЗСУ.
«Але людям треба давати вибір, щоб вони не відчували себе рабами. Що одних загнали до армії, і назад шляху немає, а інші „косять“ від армії, насолоджуючись життям у ресторанах. Це дуже демотивує, і розколює країну, а країну потрібно зшивати. Тому питання демобілізації терміново треба вирішити, щоб чітко всім хлопцям відповісти», — додав захисник.
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