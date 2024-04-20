Заборона для військових та ліміти на ігри: Зеленський підписав указ щодо обмеження роботи онлайн-казино

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет. Відповідний указ № 234/2024 оприлюднили на сайті Офісу президента.

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Кабінет міністрів упродовж місяця має:

розробити порядок обмеження всіх форм реклами азартних ігор, зокрема з використанням електронних комунікацій, символіки Збройних Сил України та інших військових формувань;

заборонити реєструвати кілька акаунтів для одного гравця, а також визначити ліміту часу у грі на тиждень;

зобовʼязати організатора азартних ігор встановити ліміт для гравця перед початком гри з можливістю зміни такого ліміту не частіше одного разу на місяць;

впровадити державну систему онлайн-моніторингу;

провести національну інформаційно-розʼяснювальну кампанію щодо небезпеки азартних ігор, блокування нелегальних сайтів, де надається доступ до азартних ігор.

Відповідно до рішення РНБО військове керівництво невідкладно запровадить заборону військовослужбовцям доступу до гральних закладів та онлайн-казино на період дії воєнного стану.

Водночас Міністерство охорони здоров’я та Міністерство соціальної політики за три місяці мають розробити відповідно клінічний стандарт лікування ігрової залежності та соціально-психологічної реабілітації осіб з ігровою залежністю.

НБУ рекомендовано:

1. запровадити у двотижневий строк заборону прийому як застави товарів подвійного використання;

2. затвердити у двомісячний строк методичні рекомендації для:

банків-емітентів платіжних карток щодо виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» в частині Р2Р-переказів;

банків щодо блокування платежів громадян кредитним коштом на рахунки організаторів азартних ігор для участі в азартних іграх у мережі Інтернет.

Міністерство цифрової трансформації має впродовж місяця провести переговори з компаніями Apple та Google щодо заборони розміщення мобільних застосунків з азартними іграми без відповідної ліцензії в зоні «UA» у їх магазинах застосунків.

Служба безпеки упродовж двох місяців проводитиме перевірки організаторів азартних ігор щодо дотримання ними санкційного законодавства України.

Проблема онлайн-казино

Останнім часом в Україні стала резонансною тема онлайн-казино. На сайті Офісу президента з'явилася петиція щодо обмежень азартних ігор в інтернеті.

Зокрема, автор петиції військовослужбовець 59 окремої мотопіхотної бригади та активіст Павло Петриченко закликав обмежити доступ до казино для військових.

За його словами, гральний бізнес навмисне спрямовує свою рекламу на військовослужбовців, використовуючи символіку ЗСУ у своїх онлайн-казино.

«Військовослужбовці вже третій рік знаходяться далеко від своїх сімей, в стресових умовах та без можливості повноцінного відпочинку, тож є особливо психологічно вразливими. Для багатьох із них азартні ігри стають єдиним способом справитись зі стресом, а тому швидко викликають дофамінову залежність та послаблюють їх самоконтроль», — зазначив він у петиції.

За його словами є непоодинокі випадки, коли ігрозалежні військовослужбовці витрачають на ігри все своє грошове забезпечення та беруть мікрокредити, цим заводячи себе та свої сім'ї в «боргову яму», або ж здають в ломбарди дрони та тепловізори, цим завдаючи шкоди не лише собі, але і побратимам.

Варто зазначити, що Павло Петриченко загинув, захищаючи Україну. Прощання з ним відбулося вчора, 19 квітня, у Михайлівському Золотоверхому соборі Києва.