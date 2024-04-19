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19 квітня 2024, 12:30

В Україні мають з'явитися новий держбанк та держстраховик: акції «Мотор-Банку» та «Мотор-Гарант» передадуть до Фонду держмайна

Після завершення всіх судових процедур у справі про стягнення 100% акцій «Мотор-Банку» та 90,1% страхової компанії «Мотор-Гарант» права на них передадуть державі, а саме, Фонду держмайна України. Це в ексклюзивному коментарі «Мінфіну» підтвердила директор Департаменту санкційної політики Міністерства юстиції Інна Багатих.

Після завершення всіх судових процедур у справі про стягнення 100% акцій «Мотор-Банку» та 90,1% страхової компанії «Мотор-Гарант» права на них передадуть державі, а саме, Фонду держмайна України.
Фото: 057.ua

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Вчора стало відомо, що Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін'юсту щодо застосування санкцій у вигляді стягнення активів у експрезидента АТ «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва та екстоп-менеджера компанії Петра Кононенка.

У дохід держави стягнуто кошти, нерухомість, а також корпоративні права низки підприємств: ТОВ «Вінницький авіаційний завод» (100% акцій), ТОВ «Вертольоти МСБ» (100%), ТОВ «Перспектива високі технології» (17%) та ін. А також дві фінансові установи — АТ «Мотор-Банк» (100% акцій) та ТДВ «СК «Мотор-Гарант» (90,1%), і, як зараз пояснили в Мін'юсті, їх акції передадуть до Фонду держмайна.

«Але ще апеляція — щонайменше 2 місяці, а може бути й довше (у справі Дерипаски апеляція затяглася майже на пів року). Апеляція — остання стадія, касації немає. Рішення одразу подається до Фонду державного майна України, далі — від нього залежить, як швидко відбудеться реєстрація власності за державою. Як правило, йдеться про 1−2 місяці», — прокоментувала «Мінфіну» нюанси Інна Багатих.

На даний момент в Україні 4 держбанки: Приватбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Сенс Банк (100% акцій належить державі). А також два банки з державним капіталом — Укргазбанк (94,94% акцій у Міністерства фінансів) та Перший інвестиційний банк (88,89% акцій у Фонду держмайна).

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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TAN72
TAN72
19 квітня 2024, 14:15
#
Зачем ещё один если собираются продавать два?
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