Tesla витратила на рекламу в X Ілона Маска вже $200 тисяч

До лютого 2024 року витрати компанії Tesla на рекламу в X склали вже близько $200 тисяч. Про це стало відомо із пункту про операції з пов’язаними особами з щорічного звіту про довіреності, який опублікувала Tesla, повідомляє TechCrunch.

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Гендиректор Tesla Ілон Маск минулого року після тиску з боку акціонерів погодився на розміщення реклами, яку запустили й на його власній платформі X.

Tesla також заплатила X близько $50 тисяч у 2023 році та $30 тисяч до лютого 2024 року за «комерційні та консалтингові угоди про підтримку». Так само X заплатила Tesla $1 млн у 2023 році та близько $20 тисяч до лютого 2024 року за ту саму невизначену роботу.

Компанії не конкретизують, що саме передбачають ці угоди, але повідомляється, що вони ділилися співробітниками після того, як Ілон Маск придбав X та зосередився на розробці штучного інтелекту у кожному зі своїх бізнесів.

Такі угоди не є чимось новим для компаній Ілона Маска. В минулому подібні операції проходили й зі SpaceX та навіть з охоронною компанією самого Маска, якій Tesla заплатила $2,4 мільйона у 2023 році та ще близько $500 тисяч до лютого 2024-го за охорону бізнесмена.