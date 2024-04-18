Чому бізнес інвестує у власну сонячну генерацію, скільки це коштує і як обрати підрядника для такого проєкту

Три великих торгових центри компанії «Агромат», які розташовані в Києві на вулиці Булаховського, щороку споживають біля 1,5 мільйонів кВт·год електроенергії. Не дивно, адже це понад 11 000 квадратних метрів, заповнених плиткою, сантехнікою, кухнями, меблями та іншими товарами, які треба яскраво освітлювати та заживлювати різноманітне торгове обладнання. Але завдяки власній сонячній електростанції, змонтованій на даху одного з магазинів, компанія лише за півтора місяці заощадила на рахунках за світло майже $2 800.

«Щороку плануємо заміщати 14% споживання за рахунок власної генерації. Сонячні панелі зменшують наші витрати та виробляють чисту електроенергію, що дає змогу не споживати її від теплоелектростанцій, які спричиняють шкідливі викиди та призводять до забруднення довкілля», — каже керівник проєктів та програм компанії «Агромат» Максим Ремез.

Сонячна електростанція (СЕС) потужністю в 211 кВт коштувала «Агромату» $99 тис. Підрядником, який розробив та реалізував цей проєкт, була компанія ECOSPHERE ENERGY. Орієнтовний термін окупності станції, за словами Ремеза, складає 3 роки.

Попит на сонячні кіловати

Власна сонячна електростанція — не екзотика, а нова реальність для українських компаній. Вони активно інвестують мільйони у СЕС, які живлять їх склади, офіси, виробництво, торгові площі. Ось ще декілька прикладів.

У квітні 2023 року СЕС потужністю в 270 кВт на своєму підприємстві у Богуславі встановила швейна компанія «Ярослав». Як писав тоді директор компанії Олександр Борсук у своєму facebook, у сонячні дні станція здатна повністю забезпечити потреби фабрики. В серпні того ж року СЕС потужністю у 100 кВт обладнав свої цехи волинський виробник бігбегів — компанія MidasPack, що відразу зменшило її витрати на електроенергію в 5 разів.

Є й масштабніші кейси. У 2021 році гірничорудна компанія Ferrexpo встановила на своєму Полтавському ГОК сонячну станцію потужністю 5 МВт, яка на 90% покриває потреби одного з цехів підприємства. Або глобальний виробник продуктів харчування Nestlé, який того ж року інвестував понад $400 тис. у сонячну генерацію для заживлення виробництва соусів у Торчині, а також дистрибуційних центрів у Смолигові та Малехові.

Насправді таких кейсів набагато більше, але порахувати, скільки саме — наразі складно. Бум розвитку відновлювальної енергетики, спровокований завищеним зеленим тарифом, відходить у минуле. Збудовані заради нього комерційні СЕС були інтегровані в загальну енергосистему і їх кількість відома. Але зелений тариф суттєво знизився. Крім того, держава, яка зобов‘язана викуповувати дорогі «зелені» кіловати, сьогодні розраховується з власниками СЕС не в повному обсязі і з затримками. Тому природа нинішнього попиту на сонячну генерацію інша: більшість станцій компанії будують суто для власного використання. Вони не під'єднані до загальної енергомережі, реєструвати такі об'єкти не потрібно, і, відповідно, порахувати їх важко.

Головна мотивація для встановлення корпоративної СЕС сьогодні — суми в платіжках за електроенергію. Протягом останніх 10 років на оптовому ринку електроенергії вартість кВт·год щороку зростає в середньому на 15 %. Дорожчають й інші послуги енергетиків. Якщо у 2017‑му тариф на послуги з передачі електроенергії для підприємств становив близько 5 коп / кВт·год, то сьогодні він вдесятеро більший (52,8 коп). Зросли також тарифи на диспетчеризацію та послуги операторів систем розподілу (обленерго), які відрізняються у кожній області. Наприклад, у Києві за 4 роки вони зросли втричі. При цьому у структурі тарифу на електроенергію складова транспортування може сягати 50 %. Власна СЕС дозволяє підприємству заощаджувати на всіх цих послугах.

«Компанії, які зараз до нас звертаються, платять по 6,5−9 грн за кВт·год електроенергії, залежно від регіону, класу напруги приєднання, енергопостачальної компанії та ціни електроенергії на ринку. Нехай, в середньому буде 8 грн. При цьому вартість кВт·год від власної СЕС становить десь 0,6−0,7 грн. Тобто в 10 разів дешевше», — пояснює логіку будівництва промислових сонячних електростанцій засновник ECOSPHERE ENERGY Олександр Лобода.

За плечима його компанії понад 40 реалізованих проєктів різного ступеня складності. Будь-яке підприємство, яке системно споживає електроенергію, і у собівартості продукції або послуг якого вона займає відчутний відсоток, — потенційний клієнт ECOSPHERE ENERGY. Це можуть бути як невеликі бізнеси — СТО, АЗС, кафе, транспортні підприємства і т.п, так і промислові виробники з різних галузей: металопластикового профілю, скла, соків, молока, ковбаси та будь-якої іншої продукції. Ну, і, звісно ж, великі магазини та торгівельні центри, такі як «Агромат».

«До нас звертаються компанії, для яких сплата за електроенергію — болюча історія. А ми допомагаємо їм цей біль втамувати», — жартує підприємець.

Технічні рішення

ECOSPHERE ENERGY пропонує бізнесу різні варіанти реалізації проєкту власної СЕС. Найпопулярніше рішення — мережева сонячна станція, яка інтегрується у внутрішню мережу підприємства і живить його, надаючи при цьому можливість одночасно докуповувати енергію з ринку. Суть в тому, щоб максимально задіювати власну генерацію, а із загальної мережі добирати лише недостатні кіловати.

Потужність такої станції, зазвичай, обмежена мінімумом споживання підприємства в певні періоди часу.

«Саме така модель виявилася, в нашому випадку, найефективнішою, з погляду повернення інвестицій. Ми проаналізували наше поточне споживання і визначили мінімальне протягом сезону. Ця цифра була взята, як верхня межа потужності станції. Тобто логіка в тому, щоб вся вироблена станцією електроенергія була спожита нашими об'єктами», — пояснює Максим Ремез із «Агромату».

Донедавна споживачі електроенергії не мали права виробляти її на продаж. Тому будувати надлишкові потужності не мало сенсу. Але влітку 2023 року були внесені зміни до законодавства, які запустили механізм самовиробництва. На ринку з‘явився новий статус — «активний споживач» (аналогічний термін на ринку ЄС — nеtbilling). Він дозволяє власникам невеликих СЕС, встановлених для власного споживання, продавати надлишки за ринковою ціною.

Така концепція, за словами директора ECOSPHERE ENERGY, дає його клієнтам «простір для маневру» щодо власних потужностей, а також можливість не втрачати вільні кіловати. «Більшість підприємств працюють з понеділка до п‘ятниці, а на вихідних люди відпочивають. Тобто в суботу та неділю власники СЕС втрачають генерацію, відповідно на 2/7 подовжувався термін окупності їх станцій», — каже Олександр Лобода.

Або інший приклад. Один із клієнтів ECOSPHERE ENERGY щоденно споживає приблизно 200 кВт·год електроенергії. Але через сезонність бізнесу у серпні його компанія працює у послабленому режимі, і замість 200 споживає 20−25 кВт·год. Модель «активного споживача» дозволить їй не втрачати цілий місяць власної генерації.

Але «активний споживач» — це не про заробіток на власній генерації, а, радше, про можливість ефективніше її використовувати. «Фактично, наприкінці місяця відбувається фінансовий взаємозалік із урахуванням кВт·год, які були відпущені в мережу і які були з неї відібрані. Кінцевий баланс у переважній більшості випадків все одно буде на користь постачальної компанії. Просто з „активним споживачем“ доплачувати їй доведеться менше, ніж без нього», — констатує Лобода.

Над такою моделлю споживання розмірковують і в «Агроматі». «На майбутнє ми розглядаємо модель активного споживача», — каже Максим Ремез.

Ціна питання та окупність

За оцінкою Олександра Лободи, середня ринкова ціна 1 кВт встановленої потужності за фотоелектричними модулями складає сьогодні $450-$500. Але кінцева вартість може суттєво відрізнятися, бо залежить від різних факторів. Наприклад, загальної потужності станції (чим вона більше, тим дешевше вийде кожен окремий кВт), наземною вона буде чи змонтованою на даху, а також від особливостей місцевості. «Підстанція, куди потрібно видати потужність, може знаходитися за 10 метрів від СЕС, а може і за 500 метрів. Така довжина кабельної лінії може додати 15% до вартості проєкту», — пояснює засновник ECOSPHERE ENERGY.

Іноді до нього звертаються клієнти, які вже знають потужність майбутньої СЕС, і навіть виробника модулів, якими хоче її обладнати. Тобто треба спроєктувати станцію, узгодити інше необхідне обладнання і фахово виконати роботи з її монтажу. Саме так було у випадку з «Агроматом». Але не є проблемою, якщо клієнт взагалі не занурений у тему СЕС. ECOSPHERE ENERGY допоможе визначитись з усіма моментами, необхідними для прийняття рішення щодо такого проєкту.

Спеціалісти компанії виїжджають на об‘єкт, аналізують його споживання за різні періоди (погодинне, місячне, річне), вивчають площі, де можна встановити фотомодулі, варіанти приєднання потужностей до внутрішніх мереж споживача. Потім готується попередній проєкт із специфікацією на необхідне обладнання та матеріали.

«Далі ми надаємо замовнику розроблену концепцію проєкта, яка буде для нього доцільною, з фінансовим та технічним обгрунтування, і формуємо вартість реалізації. Були випадки, коли повна вартість проєкту виходила за межі інвестиційних можливостей замовника. Тоді ми розбивали проєкт на черги та реалізовували його частинами, виходячи з фінансових можливостей клієнта», — каже Олександр Лобода.

Окупність СЕС — також індивідуальна історія. Вона залежить від регіону, кількості в ньому сонячних днів і, відповідно, виробленої станцією електроенергії, вартості кВт·год для бізнесу. В середньому, як кажуть в ECOSPHERE ENERGY, можна орієнтуватись приблизно на 2,5−3 роки. Але це песимістичний прогноз, із урахуванням поточних цін на електроенергію для бізнесу, які неминуче зростатимуть й надалі. Особливо в умовах постійних обстрілів української енергетичної інфраструктури, які влаштовує країна-терорист росія.

Вибір підрядника

СЕС коштують недешево, тому до вибору підрядника для такого проєкту потрібно підходити відповідально.

«Серед усіх пропозицій, які були надані нам, умови ECOSPHERE ENERGY були найприйнятнішими у розрізі вартості, термінів постачання обладнання та виконання монтажних робіт. Плюс до того, вони мають значний досвід у будівництві СЕС, що для нас було критично важливо», — каже керівник проєктів та програм компанії «Агромат».

Всім потенційним інвесторам, які планують будувати власну СЕС і визначаються з підрядником, Олександр Лобода наполегливо радить подивитись на вже реалізовані ним проєкти та поспілкуватись з його клієнтами. У ECOSPHERE ENERGY із цим проблем точно немає.

«Всі станції, які ми будували, можна подивитися й поспілкуватися з їх власниками. Не думаю, що хтось з них буде проти. Радше, навпаки, — покажуть з охотою. Один із наших замовників каже, що отримує задоволення, коли розповідає про свою СЕС іншим потенційним інвесторам, бо колись сам був на їх місці і знає, що таке спілкування допомагає прийняти вірне рішення», — резюмує підприємець.