Бізнес очікує, що обмінний курс в наступні 12 місяців становитиме 40,4 грн за долар

Курсові очікування незначно погіршилися: середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 40,44 грн/дол. США (в попередньому кварталі — 40,06 грн/дол. США). Про це йдеться в результатах опитування керівників компаній у І кварталі 2024 року.

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Очікування бізнесу щодо курсу

Частка респондентів, які прогнозують, що обмінний курс гривні в наступні 12 місяців не перевищить 40.00 грн/дол. США, скоротилася за квартал з 55.4% до 46.0%.

Як змінився індекс ділових очікувань

Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) зріс до 103.0 % порівняно зі 101.6% у ІV кварталі 2023 року (далі — ІV квартал).

Учасники опитування продовжили позитивно оцінювати свій майбутній фінансово-економічний стан, мали оптимістичні очікування щодо майбутніх обсягів реалізації власної продукції та інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар.

Найбільше стримують розвиток підприємств воєнні дії та їх наслідки. Суттєво посилився вплив браку кваліфікованих працівників.

Поліпшення інфляційних очікувань триває шостий квартал поспіль: у І кварталі 2024 року очікувана в найближчі 12 місяців річна інфляція становила 11.0% порівняно з 11.3% у попередньому кварталі. Майже половина опитаних (48.4%) очікували інфляцію не вище 10.0%.

Воєнні дії залишаються найвагомішим проінфляційним чинником для 82.8% респондентів. Зберігається суттєвий вплив чинника «витрати на виробництво» (65.8%). Водночас посилився вплив курсового чинника — на 7.3 в.п до 59.5%.

Підприємства, що залучають іноземні інвестиції, й надалі очікують збільшення їх обсягів у наступні 12 місяців: баланс відповідей — 16.1% (у IV кварталі — 11.3%). Найвищі очікування мали підприємства енерго- та водопостачання (62.5%).

Частка респондентів, які в наступні 12 місяців планують залучати іноземні інвестиції, збільшилася до 22.8% порівняно з 20.7% у попередньому опитуванні.

Учасники опитування продовжили очікувати зменшення кількості працівників на своїх підприємствах у наступні 12 місяців: баланс відповідей — «мінус» 6.3% (у IV кварталі — «мінус» 6.5%). Найпесимістичніші прогнози надали респонденти добувної промисловості, будівництва, а також енерго- та водопостачання (баланси відповідей «мінус» 20.5%, «мінус» 20.0% та «мінус» 16.7% відповідно).

Проте респонденти підприємств торгівлі четвертий квартал поспіль прогнозували збільшення кількості працівників.

Продовжили посилюватися очікування щодо зростання витрат на оплату праці одного найманого працівника: баланс відповідей — 62.6% порівняно з 57.9% у ІV кварталі.

На тлі незмінних очікувань підприємств щодо потреби в позикових коштах найближчим часом частка респондентів, які планують брати банківські кредити, дещо знизилася і становила 34.9% (у ІV кварталі — 36.0%).

Підприємства, що планують залучати кредити, традиційно надають перевагу кредитам у національній валюті — 81.1% (у ІV кварталі — 80.3%).

Найсуттєвішою перешкодою для залучення нових кредитів залишаються зависокі ставки — 49.5% відповідей. Водночас посилився вплив чинників «наявність інших джерел фінансування» та «невпевненість у спроможності підприємства вчасно виконувати боргові зобов'язання» — на 1.9 п. п. до 42.1% та на 2.2 п.п. до 24.1% відповідно.

Частка компаній, що планують залучати кошти за кордоном, майже не змінилася і становила 7.7% порівняно з 7.8% у попередньому кварталі.