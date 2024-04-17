Київський апеляційний суд задовольнив апеляцію Turkcell стосовно арешту частки 19,8% корпоративних прав у lifecell. Це дозволяє розблокувати угоду з продажу компанії французу Ксав'є Ніелю. Про це повідомила пресслужба компанії.
Суд зняв арешт з 20% акцій lifecell
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Що відомо
Зокрема, суд задовольнив позов компанії, скасувавши арешт 19,8% корпоративних прав lifecell і 100% корпоративних прав PayCell, накладений за підозрою у зв’язках із підсанкційним олігархом Михайлом Фрідманом.
Передісторія
Раніше повідомлялося, що наприкінці грудня французька компанія оголосила про купівлю в Україні підрозділів компанії Turkcell — lifecell, Глобал Білгі та Укртауер, а це третій за розміром мобільний оператор країни.
Заявку до АМКУ довелося подавати двічі — перший раз компанії повернули пакет документів через їхню невідповідність законодавчим вимогам.
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Проблемою для завершення угоди став частковий арешт часток продаваних компаній за звинуваченням на адресу підсанкційного Михайла Фрідмана, котрий опосередковано контролює міноритарну частку в Turkcell.
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