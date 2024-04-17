Суд зняв арешт з 20% акцій lifecell

Київський апеляційний суд задовольнив апеляцію Turkcell стосовно арешту частки 19,8% корпоративних прав у lifecell. Це дозволяє розблокувати угоду з продажу компанії французу Ксав'є Ніелю. Про це повідомила пресслужба компанії.

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Що відомо

Зокрема, суд задовольнив позов компанії, скасувавши арешт 19,8% корпоративних прав lifecell і 100% корпоративних прав PayCell, накладений за підозрою у зв’язках із підсанкційним олігархом Михайлом Фрідманом.

Передісторія

Раніше повідомлялося, що наприкінці грудня французька компанія оголосила про купівлю в Україні підрозділів компанії Turkcell — lifecell, Глобал Білгі та Укртауер, а це третій за розміром мобільний оператор країни.

Заявку до АМКУ довелося подавати двічі — перший раз компанії повернули пакет документів через їхню невідповідність законодавчим вимогам.

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