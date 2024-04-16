Фрідман не отримає жодного цента від продажу lifecell — гендиректор «Датагруп-Воля»

Підсанкційний олігарх Михайло Фрідман не отримає жодного цента від угоди з продажу оператора мобільного зв'язку lifecell інвесткомпанії NJJ французького мільярдера Ксав'є Ньєля через заборону, яка міститься в транзакційних документах. Про це заявив гендиректор «Датагруп-Воля» Михайло Шелемба, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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«Жодного цента від продажу активів Turkcell в Україні не буде передано підсанкційним особам або підконтрольним їм компаніям у результаті угоди з NJJ. Усі сторони цієї угоди, і покупці, і продавці, юридично зобов'язані суворо дотримуватися міжнародного та українського законодавства, зокрема чинних санкцій Ради національної безпеки і оборони», — пояснив Шелемба.

За словами Шелемби, найімовірніше, кошти від продажу активів в Україні буде спрямовано на фінансування капітальних витрат на основному ринку Turkcell у Туреччині, зокрема на погашення боргових зобов'язань.

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Згідно з оприлюдненою 20 березня інформацією, Turkcell планує інвестувати майже $800 млн протягом 2024 року в розширення мережі та інфраструктури в Туреччині, включно з підготовкою до 5G, розширенням оптоволоконних мереж, збільшенням інвестицій у поновлювану сонячну енергію до 54 МВт встановленої потужності та збільшенням потужності нових центрів оброблення даних на 9,1 МВт.

Основна сума зобов'язань із відсотками з обслуговування короткострокового боргу Turkcell у 2024−2025 роках становить $1,8 млрд.

Нагадаємо

Інвестиція інвесткомпанії NJJ, яка належить французькому мільярдеру Ксав'є Ньєлю, у «Датагруп-Воля-lifecell» становитиме $1,5 млрд — $525 млн із цієї суми буде сплачено Turkcell за активи lifecell в Україні.

Крім того, 16 квітня Київський апеляційний суд може ухвалити остаточне рішення щодо апеляції Turkcell на арешт частини частки в lifecell і 100% у дочірніх компаніях «Укртауер» і «Пейселл».

Якщо апеляцію телеком-оператора буде задоволено, угода з купівлі активів lifecell французьким інвестфондом NJJ за умови отримання остаточних регуляторних схвалень, зокрема Антимонопольного комітету, може завершитися вже в травні.