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17 квітня 2024, 7:30

Бензин під 60 грн за літр: чому зростають ціни на пальне і на якому рівні зупиняться

В Україні дорожчає автопаливо. За останній місяць бензин та дизель додали у ціні, в середньому, 1,5 гривні за літр. «Мінфін» з'ясував, чому дорожчає паливо, хоча водії заправляються дедалі рідше.

Плюс 50 копійок чи 5 гривень на літрі?

Ціни не можуть зупинитися

Зростання за останній місяць — не межа, заправники продовжують переписувати цінники. За останні декілька днів — з 12 до 15 квітня — бензин А-92 подорожчав ще на 10 копійок (до 51,46 гривень за літр), А-95 — на 5 копійок (до 54,44 гривень), дизель — на 2 копійки (до 54,64 гривень).

Підвищувати ціни заправники почали ще у березні. Тоді великі мережі ОККО та WOG підвищили вартість палива відразу на 2 гривні, що стало сигналом і для решти ринку. З того часу ціни не можуть зупинитися. За даними агентства «А-95», якщо 19 березня «п'ятий» бензин коштував у середньому в країні 52,85 гривень, то 15 квітня — вже 54,44 гривні.

Бензин А-92 за цей період подорожчав із 49,53 до 51,46 гривні, А-95 плюс — із 56,43 до 57,87 гривні. Така ж сама історія з дизелем — із 53,2 гривень за літр, станом на 19 березня, він злетів до 15 квітня до 54,64 гривень. Але максимальні цінники на деяких АЗС є вищими за середні. Наприклад, за бензином А-95 вони сягають 59,80 гривень, а за дизелем — до 56,39 гривень за літр.

Де паливо коштує дорожче, а хто продає дешевше

Ситуація з цінами на пальне в Україні відрізняється від регіону до регіону.

«Все залежить від особливостей логістики. Наприклад, раніше бензин та дизель масово возили через польський кордон. Тому в західних областях ціни на АЗС були одними з найнижчих. Наразі ситуація змінилася — польський кордон став „непроїзним“, а паливо поїхало, переважно, через південні кордони. Тож тепер найнижчі цінники на Одещині. На заході країни вони зросли, оскільки нам доводиться возити ресурс до Львова через Одесу», — пояснив Мельничук.

Він наводить такі цифри. У Києві бензин А-95 у їхній мережі коштує 50,99 гривень за літр. В Одесі ця сама марка палива продається за 50,29 гривень. Водночас, у Луцьку цінник сягає 51,29 гривень, а у Львові — 51,99 гривень. Така ж висока ціна і, наприклад, у Запоріжжі.

Агентство «А-95» дало «Мінфіну» розклад за областями — за яку ціну там продають паливо і наскільки стрімко воно дорожчає.

Найдорожчий «п'ятий» бензин — за 55,47 гривень — у Чернігівській області. Але останніми днями цінники тут уже не зростають.

На другому місці — Донецька область, де бензином торгують за 55,46 гривень, і зростання цін також не зафіксовано. При цьому у Закарпатській області, де бензин продають за 53,49 гривень за літр, він подорожчав із 12 квітня на 9 копійок.

На 8 копійок зросли ціни на бензин також у Київській області, причому коштує він у столичному регіоні все одно порівняно недорого — 54 гривні за літр. У Львівській області, яка раніше славилася дешевим паливом, бензин коштує 54,51 гривні за літр, і подорожчав за останні три дні на 8 копійок.

Щодо дизеля, то, за даними агентства «А-95», найдорожчий цей вид палива на Донеччині — за 56,29 гривень за літр. Але, як і бензин, у цьому регіоні дизель уже не дорожчає. Мабуть, вище вже просто немає куди.
На Чернігівщині дизелем торгують за 55,77 гривень за літр, і ціни теж зупинилися.

При цьому у Вінницькій області дизельне паливо зросло у ціні за три дні, з 12 до 15 квітня, на 6 копійок — до 54,04 гривень, у Дніпропетровській — на 10 копійок — до 54,02 гривень, у Закарпатській — на 5 копійок.

При цьому в Закарпатській області дизель залишається одним із найдешевших у країні — 53,3 гривень за літр. А на Одещині, яка зараз стала «паливним хабом», дизель навіть подешевшав на 8 копійок — до 54,45 гривень за літр.

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Попит знижується, але ціни зростають

Водночас, ціни на пальне в Україні зростають на фоні зниження попиту. Українці максимально скоротили купівлю бензину та дизеля. «Мінус 10−15% за попитом до минулого року», — констатує Леушкін.

З початку року більшість мереж продажу палива різко знизилися. Леушкін і Куюн говорять про мінус 10−15% у продажах із початку цього року, а це близько 120 тисяч тонн палива на місяць. Сергій Куюн каже, що пожвавлення попиту поки що дочекатися так і не вдалося.

Серед причин Леушкін називає складнощі з автомобільною логістикою через блокування польського кордону (відповідно, фури почали менше їздити та рідше заправлятися), а також мобілізацію, через яку українські чоловіки намагаються без зайвої потреби з дому не виїжджати. Фактор мобілізації, як одну з причин зниження попиту на паливо, називає й Сергій Куюн.

Водночас, Мельничук каже, що жодного зниження попиту вони не помітили, навпаки, є зростання, порівнюючи з минулим роком. «Все залежить від мережі та розташування АЗС. Ті, які мають багато заправок на заході країни, точно не в мінусах, оскільки туди продовжують стікатися переселенці», — зазначив Мельничук.

Втім, в «А-95», які оперують статистикою в усій країні, кажуть, що зниження продажів палива все ж таки є. І з цієї причини багато мереж знизили маржу — намагаються таким чином хоч трохи стримати зростання цін.

Чому ж дорожчає паливо

Як пояснив «Мінфіну» керівник агентства «А-95» Сергій Куюн, є дві причини зростання цін на пальне. Перша — подорожчання нафти та нафтопродуктів.

«З початку року котирування на нафту зросли на 15%. Якийсь час роздрібні ціни на паливо на вітчизняних АЗС на цей тренд аж ніяк не реагували. Не в останню чергу тому, що мережі зробили дуже великі запаси, і на ринку був очевидний „перелив“. Але нові партії надходять вже за новими цінами, оскільки виробники нафтопродуктів підвищують прайси після того, як зростають нафтові котирування», — каже Куюн.

Нафта почала дорожчати під тиском декількох факторів. Серед них — прискорення промислового зростання у Китаї (у січні-лютому було плюс 7%, це рекорд за останні три роки), удари українських дронів по російських НПЗ (а це мінус 80−120 тонн переробки нафти на добу), а також подальше скорочення експорту Саудівською Аравією у межах домовленостей ОПЕК. Тобто попит на нафту почав зростати, а пропозиція, навпаки, — скоротилася.

Останніми днями додався новий фактор. Через атаку Ірану на Ізраїль з'явилися найпохмуріші прогнози щодо ситуації в цьому регіоні та її впливу на світ. Згідно з опитуванням, яке провів Bloomberg серед провідних аналітиків, нафті прогнозують подальше зростання. Скажімо, Citigroup допускає зростання котирувань Brent до $100 за барель, у Goldman Sachs зазначають, що все залежатиме від масштабу «відповіді» Ізраїлю, і від того, як далі розгортатимуться події в регіоні. Премія за ризики — а це плюс 5−10 доларів на барелі - вже закладена до ціни.

Зараз нафта коштує трохи дорожче за $90 за барель. І вона навіть трохи подешевшала на останніх торгах. Відкат пояснюється тим, що Ізраїль не почав відразу йти на ескалацію і взяв паузу.

Якщо нафта справді злетить до $100 за барель, це вже у двотижневій перспективі вдарить по котируваннях на нафтопродукти, потім зростуть ціни на автомобільне паливо — спочатку оптові, потім — роздрібні.

«Кожен додатковий долар у котируванні нафти — це до плюс 50 копійок на літрі бензину чи дизеля. Стрибок цінника з 90 до 100 доларів, якщо він буде, це дуже серйозно — подорожчання літра палива на 5 гривень. Але, найімовірніше, підвищення цін йтиме плавно», — каже директор зі стратегічного розвитку мережі АЗС «БРСМ-Нафта» Олександр Мельничук.

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Як на цінах на паливо позначається курс

Друга причина подорожчання палива на українських АЗС — валютні коливання.

А точніше, курс гривні щодо долара. Офіційний курс підскочив із понеділка на 17 копійок, НБУ встановив його на 16 квітня на рівні 39,5737 гривень/долар — це новий максимум. Для порівняння: тиждень тому офіційний курс американської валюти був на рівні 38,99 гривень. Багато банків продають долар уже дорожче за 40 гривень. І поки що незрозуміло, де зупиниться курс.

«Оскільки основні обсяги автопалива українські компанії закуповують за кордоном, валютний курс безпосередньо впливає на цінники на наших АЗС. Кожна „зайва“ гривня в курсі — це плюс 50−60 копійок на літрі палива», — каже Мельничук.

Схоже, ринкова кон'юнктура складається так, що подальшого подорожчання палива не уникнути. Точні цифри подорожчання багато в чому залежатимуть від того, як поводитимуться нафтові котирування. І чи буде нафта «по 100».

«Поки що нафта більш-менш спокійна. Третя світова, на щастя, не почалася, тож нафта не полетіла вгору. Тому не чекаємо на страшні рекорди. Але все ж таки ймовірно підвищення цін і на бензин, і на дизель — ще до 50 копійок на літрі. Таке збільшення в ціні — головним чином, через курс валют», — пояснив Леушкін.

Автор:
Людмила Каплун
Кореспондент Людмила Каплун
Пише на теми: Компанії та ринки
Джерело: Мінфін
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