За даними статистики від лютого 2022 року в Україні зафіксовано понад 160 тисяч житлових будівель, які були зруйновані або пошкоджені внаслідок воєнних дій, на суму збитків більше ніж 58 млрд доларів і ця цифра зростає кожного дня.
«Мінфін» запускає новий продукт — страхування житла від наслідків влучень ракет та «шахедів»
Щоб допомогти українцям захистити свої домівки «Мінфін» запускає на своєму ресурсі новий продукт — страхування житла від воєнних ризиків і не тільки.
Страхування житла від «Мінфіну» покриває такі ризики:
- Воєнні ризики (падіння ракет, БПЛА, дронів, уламків, вибух боєприпасів, мін, бомб, вплив інших знарядь та засобів війни, крім ядерної, біологічної, хімічної зброї);
- Пошкодження скла (пошкодження вікон, балконів та лоджій
в т. ч.через воєнні ризики);
- Побутові ризики (пожежа, пошкодження водою, вибух газу);
- Стихійні лиха (буря, град, злива, удар блискавки);
- Протиправні дії третіх осіб (крадіжка зі зломом, розбій, грабіж);
- Відповідальність за ненавмисну шкоду заподіяну сусідам.
Оформлення поліса можливе на майно, яке знаходиться на території України, крім територій зі списку виключень:
Переваги оформлення страхування житла від наслідків влучень ракет та «шахедів» на «Мінфіні»:
- Без огляду квартири;
- Від будь-яких ризиків;
- Доступна вартість поліса (від 1351 грн/рік);
- Оплата частинами від Monobank на 3 платежі;
- Страхування власного чи орендованого майна;
- Сума страхового покриття на ваш вибір від 125 000 грн до 2 млгрн.
Обов'язкова умова для страхування — квартира має бути в зданому будинку та з завершеним ремонтом і не знаходитись в заставі (лізингу) у банку або будь-якої іншої фінансової установи.
За промокодом «Мінфін» ви отримаєте знижку 3% на страхування житла.
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