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16 квітня 2024, 18:00

«Мінфін» запускає новий продукт — страхування житла від наслідків влучень ракет та «шахедів»

За даними статистики від лютого 2022 року в Україні зафіксовано понад 160 тисяч житлових будівель, які були зруйновані або пошкоджені внаслідок воєнних дій, на суму збитків більше ніж 58 млрд доларів і ця цифра зростає кожного дня.

За даними статистики від лютого 2022 року в Україні зафіксовано понад 160 тисяч житлових будівель, які були зруйновані або пошкоджені внаслідок воєнних дій, на суму збитків більше ніж 58 млрд доларів і ця цифра зростає кожного дня.

Щоб допомогти українцям захистити свої домівки «Мінфін» запускає на своєму ресурсі новий продукт — страхування житла від воєнних ризиків і не тільки.

Страхування житла від «Мінфіну» покриває такі ризики:

  • Воєнні ризики (падіння ракет, БПЛА, дронів, уламків, вибух боєприпасів, мін, бомб, вплив інших знарядь та засобів війни, крім ядерної, біологічної, хімічної зброї);
  • Пошкодження скла (пошкодження вікон, балконів та лоджій в т. ч.через воєнні ризики);
  • Побутові ризики (пожежа, пошкодження водою, вибух газу);
  • Стихійні лиха (буря, град, злива, удар блискавки);
  • Протиправні дії третіх осіб (крадіжка зі зломом, розбій, грабіж);
  • Відповідальність за ненавмисну шкоду заподіяну сусідам.

Оформлення поліса можливе на майно, яке знаходиться на території України, крім територій зі списку виключень: А Р Крим; Дніпропетровська область; Донецька область; Запорізька область; Луганська область; Миколаївська область; Сумська область; Харківська область; Херсонська область; Чернігівська область/Корюківський район; Чернігівська область/Новгород-Сіверський район; Чернігівська область/Чернігівський район крім м.Чернігів.

Переваги оформлення страхування житла від наслідків влучень ракет та «шахедів» на «Мінфіні»:

  • Без огляду квартири;
  • Від будь-яких ризиків;
  • Доступна вартість поліса (від 1351 грн/рік);
  • Оплата частинами від Monobank на 3 платежі;
  • Страхування власного чи орендованого майна;
  • Сума страхового покриття на ваш вибір від 125 000 грн до 2 млгрн.

Обов'язкова умова для страхування — квартира має бути в зданому будинку та з завершеним ремонтом і не знаходитись в заставі (лізингу) у банку або будь-якої іншої фінансової установи.

За промокодом «Мінфін» ви отримаєте знижку 3% на страхування житла.

Застрахувати житло онлайн від воєнних ризиків

Джерело: Мінфін
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