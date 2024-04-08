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8 квітня 2024, 16:45

Французький мільярдер Ньель планує обєднати Датагруп-Volia та lifecell після їх купівлі

NJJ Holding французького підприємця Ксав'є Ніеля намір об'єднати Датагруп-Volia та lifecell, повідомляє Horizon Capital.

NJJ Holding французького підприємця Ксав'є Ніеля намір об'єднати Датагруп-Volia та lifecell, повідомляє Horizon Capital.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини«Злиття відбудеться після отримання регуляторного схвалення, що призведе до 100% володіння цими активами, зареєстрованими в Україні», — сказано в повідомленні.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Злиття відбудеться після отримання регуляторного схвалення, що призведе до 100% володіння цими активами, зареєстрованими в Україні», — сказано в повідомленні.

Як відомо, 96,13% акцій компанії Датагруп-Volia знаходяться у власності фонду, який управляється американською приватною інвестиційною компанією Horizon Capital під керівництвом Олени Кошарної. Решта 3,87% належить гендиректору Датагруп-Volia Михайлу Шелембі.

Після закриття угоди в Україні група планує запустити значну інвестиційну програму з інвестиціями в мережу, ліцензії, обладнання та розширення інфраструктури фіксованого та мобільного зв’язку в країні для прискорення майбутнього зростання.

«Після закриття угоди, фонд, яким керує Horizon Capital, разом з Михайлом Шелембою інвестуватимуть у платформу, щоб зберегти міноритарну частку та стати локальним партнером Ксав'є Ніеля та NJJ в Україні», — йдеться в повідомленні.

Фіналізація угоди залежить від отримання залишкових регуляторних схвалень та інших умов закриття.

«Об'єднана компанія надаватиме послуги мобільного зв’язку понад 10 мільйонам українців, а її фіксована мережа охоплюватиме понад 4 мільйони домогосподарств по всій країні», — зазначили в Horizon Capital.

Тут також додали, що злиття Датагруп-Volia та lifecell також дозволить споживачам скористатися пропозицією потрійного пакету послуг, що включатиме мобільний, фіксований зв’язок та платне телебачення, надаючи при цьому вищу якість обслуговування, кращу ціну та сприяючи подальшій інтеграції до європейських стандартів.

Джерело: Мінфін
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