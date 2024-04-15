Очікування мільярдів від Berkshire: cигнал стратегічного терпіння від Воррена Баффета

У звіті 13 F компанії Berkshire Hathaway за 4-й квартал 2023 року, який оприлюднили 15 лютого, виявлено, що конгломерат володіє готівкою у розмірі $168 млрд. Це викликало запитання про плани легендарного інвестора Воррена Баффета, який керує цією імперією, щодо грошових резервів. З 1965 року, коли Баффет очолив керівництво Berkshire Hathaway, компанія демонструвала середньорічне зростання вартості на рівні 19,8%, що практично вдвічі перевищувало дохідність S&P 500. Чому розуміння стратегії інвестиційного гуру є цінною інформацією для інвесторів та на які його вічні принципи слід звернути увагу, «Мінфіну» розповіла інвестиційна експертка Дарина Совенко.

Огляд теперішньої стратегії Баффета

Стратегія підприємця досить проста: купуй за низькою ціною, продавай за високою та не поспішай.

Гра Баффета полягає не в постійних рухах — вона зводиться до очікування правильного моменту. Стратегія особливо актуальна у періоди, коли ринок «перегрітий» і складно знайти вигідні акції. Як діє Баффет? Він не поспішає. Інвестор акумулює величезний резерв готівки, продаючи активи, які досягли пікової вартості. Мета — не просто уникнути ризиків, а підготуватися до виважених дій у потрібний момент.

Утримувати значні суми готівки може здаватися нелогічним кроком в умовах ідеології постійного інвестування Баффета. Проте він розглядає готівку як кол-опціон на будь-який клас активів без строку закінчення дії. Такий підхід дозволяє йому швидко реагувати, коли з'являються вигідні можливості інвестування.

Зрештою, коли ринок неминуче падає, інвестиційний гуру використовує грошові резерви для купівлі акцій за найбільш привабливою ціною. Ця стратегія потребує дисципліни та гострого ока на оцінку компаній, на чому Баффет спеціалізується вже не одне десятиліття.

Джерело: Yahoo Finance

На мою думку, накопичення великих грошових резервів і вибіркові інвестиційні дії Воррена Баффета демонструють стриману впевненість у майбутніх можливостях. Значні суми готівки виступають буфером від ринкової волатильності та наочно демонструють важливість збереження капіталу для кращих угод.

Огляд останніх позицій у портфелі легенди фондового ринку

10 найкращих активів Berkshire

Джерело: Guru Focus

Близько 87 % активів Berkshire входять до 10 найкращих позицій у портфелі Баффета. Це свідчить про те, що він робить ставку на індустрії та компанії з довгостроковим потенціалом розвитку та високою вартістю.

Незважаючи на те, що генеральний директор Berkshire Hathaway зменшив свою частку в Apple на 1,09 % в останньому кварталі 2023 року, цей актив усе ще є основною інвестицією у його портфелі. Він становить понад 50 % від загальних позицій. Це невелике зменшення частки не означає втрати довіри до компанії Apple, а скоріше є виваженим кроком для оптимізації інвестиційного портфеля, можливо, з метою закріплення частини доходів чи перерозподілу капіталу для нових можливостей.

Однак Воррен Баффет цікавиться не лише інноваціями в Apple. Його особливо приваблює агресивна програма зворотного викупу акцій, яку активно проводить компанія. Скуповуючи власні позиції на відкритому ринку, вона зменшує їхню кількість в обігу. А менша пропозиція при незмінному попиті закономірно підвищує ринкову вартість акцій. Саме такі дії з максимізації вартості активів і шукає легендарний інвестор у потенційних об'єктах для вкладень.

Водночас Баффетт вирішив розпрощатися з компанією D.R. Horton. Швидкий продаж акцій D.R. Horton, придбаних і проданих протягом кількох місяців, є нехарактерним явищем для довгострокової інвестиційної стратегії Баффета. Ймовірно, таке рішення ухвалили інвестиційні менеджери Тед Вешлер або Тодд Комбс.

Компанія повністю позбулася інвестицій у Globe Life, Markel Group та StoneCo. Загалом, продаж акцій Globe Life, схоже, зумовлений занепокоєнням щодо завищеної оцінки їхньої вартості. Ціна акцій стрімко зросла після пандемії, і підштовхнула оцінку до рівнів, набагато вищих за ті, які Berkshire Hathaway традиційно вважає стійкими. Вихід з інвестицій у Markel, імовірно, пов'язаний з високою оцінкою її вартості. Спочатку Markel була перспективною інвестицією за привабливою ціною, однак до жовтня 2023 року ринкова вартість компанії зросла майже на 50 % від вартості її чистих активів, унаслідок чого ця інвестиція втратила статус «вигідної угоди» для Баффета та його команди. Натомість фінансову компанію StoneCo продали через високі відсоткові ставки в Бразилії, що поглибило проблеми з обслуговуванням кредитів та збільшило її фінансові витрати.

Інші суттєві коригування в портфелі стосувалися HP та Paramount Global. Зокрема, Berkshire скоротила частку в HP на 77,7 % і залишила інвестицію вартістю $ 687,6 млн. Якщо згадати Paramount Global, то тут скорочення склало 32,4 %, і наразі вартість інвестиційної позиції становить $ 936,5 млн. Така ситуація пов'язана з великим боргом компанії: довгострокові зобов'язання в розмірі $ 14,6 млрд значно перевищують грошові резерви у $ 2,46 млрд. Інвестори втрачають терпіння через постійний перехід на стримінгові сервіси та невдалі спроби Paramount отримати прибуток від цього сегмента ринку.

Факт того, що Berkshire Hathaway не оголосила про будь-які нові покупки акцій у 4-му кварталі 2023 року, може вказувати на обережну позицію компанії в умовах потенційно переоціненого ринку. Натомість у 3-му кварталі компанія розширила портфель за рахунок нових інвестицій у Liberty Live Series C і A, Sirius XM Holdings та Atlanta Braves Holdings.

Джерело: SP Global

Рішення Баффета зберегти незмінну частку в Bank of America Corp (BAC) демонструє непохитну довіру до банківського сектора. Це особливо помітно на тлі зростання вартості акцій банку на 10,81% з початку року, що свідчить про оптимістичні очікування щодо стійкості фінансового сектора та його перспектив розвитку в мінливому економічному середовищі. Велика залежність банку від відсоткових ставок останнім часом зіграла йому на руку, перетворивши підвищення ставок ФРС на значне джерело прибутку.

Berkshire збільшила частки в Chevron (CVX) та Occidental Petroleum (OXY), показуючи «бичаче» відношення до енергетичного сектора. Збільшення частки на 14,37 % в Chevron та на 8,74 % в Occidental — це не просто коригування портфеля, а значний прояв довіри до стійкості сектора.

Імовірно, американський підприємець скористався падінням цін, щоб придбати більше акцій за нижчою вартістю. При розширенні інвестицій Воррен Баффет не просто слідує за енергетичним бумом, але й адаптується до загального очікування на стійкий попит та можливі обмеження у пропозиціях через воєнний конфлікт на Близькому Сході, що теж може похитнути стабільність цін на нафту. Я вважаю, що це досить виважена ставка на стійкість сектора та його ключової ролі у світовій економіці.

Чого нас вчить щорічний лист Воррена Баффета акціонерам?

У щорічному листі акціонерам Berkshire Hathaway на 2024 рік інвестиційний гуру переважно говорить, що епоха укладання великих угод, які значно підвищували фінансові показники Berkshire, може залишитися позаду.

Інсайт Баффета щодо недостатності трансформаційних угод, які можуть значно вплинути на прибутковість Berkshire, особливо вказує на це. Він зазначив: «У цій країні залишається лише кілька компаній, які здатні справді змінити ситуацію в Berkshire, і ми та інші нескінченно аналізуємо їх».

На мою думку, рефлексія легенди фондового ринку підкреслює загальний тренд у світі інвестицій, де насичення капіталом і конкуренція роблять дійсно цікаві угоди більш рідкісними. Реалізм Воррена Баффета щодо майбутніх викликів для Berkshire, особливо в умовах переповненого конкурентами ринку, резонує з сучасним середовищем, де прагнення до зростання за будь-яку ціну стає дедалі складнішим.

Загалом, Баффет нагадує, що правила гри не змінилися: терпіння, консерватизм і пошук цінних активів досі залишаються для інвестора найважливішими кроками, яких варто дотримуватися. Застосування цих принципів на практиці можна відстежувати в його відомих інвестиціях у Coca-Cola з 1988 року, American Express з 2001 року та Apple з 2016 року.

Отже, на цей момент ми з'ясували: підхід Баффета базується на виваженому оптимізмі, метою якого є формування портфеля, що збалансовує потенціал зростання з усвідомленням можливих ризиків. Тому можна впевнено зробити висновок, що стратегія Баффета щодо виходу з певних позицій є простою: скорочувати або закривати позиції, де співвідношення ризику і винагороди стає несприятливим через галузеві тенденції, фінансову нестабільність чи завищену оцінку вартості.

Ми всі стали свідками того, що глобальний ринок дійсно став більш насиченим і складним. Визнання Баффетом того, що найкращі гравці вже обрані, підкреслює, що компанії-лідери на кшталт Apple та інших, які складають значну частку його портфеля, все ще залишаються привабливими для інвесторів.