Нацбанк збільшив продаж долара на міжбанку і сильно підняв його курс — встановлено новий максимум

Сьогодні, 12 квітня, на міжбанку знову зріс безготівковий курс долара до гривні. Після фінішу на 39,28 грн/$ у четвер, у п'ятницю торгівля на майданчику Bloomberg починалася зі зниження до 39,20 грн/$. Однак ще до 11 години котирування злетіли до 39,34 грн/$, а після обіду зафіксувалися в діапазоні 39,43−39,45 грн/$. На цих рівнях фіксувалися реальні правочини.

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При цьому ціни пропозиції сягали 39,55 грн/$, хоча фактичних угод на цьому рівні не відбувалося.

Опівдні Національний банк встановив довідковий курс на рівні 39,3489 грн/$, а офіційний за підсумками дня (на 15 квітня) на 39,3990 грн/$ це нове максимальне значення. Попередній максимум фіксувався 27 березня на рівні 39,3430 грн/$.

За підсумками п'ятниці обсяг торгів на Bloomberg сягнув $159,9 млн — це тижневий максимум. А продажі долара НБУ оцінили трохи менше ніж $100 млн (близько 60% ринку). Працює принцип, яким регулятор підвищує свій офіційний курс у міру збільшення власних валютних продажів над ринком.

Протягом тижня фіксувалися такі добові обсяги торгів, давалися такі оцінки продажу долара Нацбанком (у дужках) перед встановленням відповідного офіційного курсу гривня/долар:

8 квітня — $151,67 ($77,28 млн, 50,95% ринку), оф. курс 38,8437 грн/$;

9 квітня — $147,01 млн ($74,25 млн, 50,51%), оф. курс 38,9882 грн/$;

10 квітня — $124,05 млн ($49 млн, 39,50%), оф. курс 39,0232 грн/$;

11 квітня — $123,39 млн ($73 млн, 59,18%), оф. курс 39,1676 грн/$.

Загальний обсяг валютних продажів НБУ за цей тиждень може перевищити $370 млн. Але навіть у цьому випадку він буде меншим за показник минулого тижня — $483,60 млн, згідно з офіційним звітом.