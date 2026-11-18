Після закриття міжбанку у середу, 18 листопада, курс долара подешевшав на 10 копійок у купівлі та у продажу. Тоді як курс євро знизився на 17 копійок у купівлі та у продажу.
18 листопада 2026, 17:51
Курс долара впав до 45,12 грн: як завершилися торги на міжбанку
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Валютний ринок
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Відкриття 18 листопада
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Закриття 18 листопада
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Зміни
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45,17/45,22
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45,07/45,12
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10/10
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49,65/49,69
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49,48/49,52
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17/17
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 45,19−45,83 грн. Євро купують за 49,70 грн, а продають за 50,57 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,70−45,90, євро — 50,31−50,63 грн.
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Джерело: Мінфін
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