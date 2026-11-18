За останні 12 місяців гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) принесли інвесторам 16,5% доходу, тоді як долар подорожчав на 8,5%, а банківські депозити після сплати податків додали стільки ж. За цей самий період інфляція в Україні становила 11%. Такі дані навів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у своєму Telegram-каналі 18 листопада. Його розрахунки показують, який із популярних інструментів заощадження продемонстрував найкращий результат за рік.

Долар і депозити програли інфляції: який спосіб зберегти гроші виявився вигіднішим у 2026 році. Фото: Pexels

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ОВДП випередили долар і банківські депозити

У своїй інфографіці Андрій Шевчишин порівняв результати трьох фінансових інструментів: гривневих ОВДП, долара та банківських депозитів. Окремо аналітик навів показники інфляції, щоб оцінити, наскільки змінилася купівельна спроможність грошей.

За останні 12 місяців найкращий результат показали ОВДП. Їхня дохідність становила 16,5%, що на 5,5 відсоткового пункту вище за інфляцію. У реальному вимірі це відповідає приблизно 5% доходу. Долар за цей час подорожчав на 8,5%, а гривневі депозити після оподаткування принесли стільки ж. Обидва показники виявилися нижчими за зростання споживчих цін.

Від початку 2026 року гривневі ОВДП також продемонстрували найкращу динаміку: їхня дохідність становила 14% проти 7,4% у долара та 6,9% у депозитів після сплати податків. За цей період інфляція становила 10,3%. Номінальна дохідність ОВДП перевищила її на 3,7 відсоткового пункту.

Жовтень виявився менш вдалим для всіх трьох інструментів. Споживчі ціни зросли на 1,8%, тоді як ОВДП додали 1,3%, долар подорожчав на 1,5%, а депозити після сплати податків принесли 0,7%. Усі три показники виявилися нижчими за місячну інфляцію.

Наведені цифри показують загальну динаміку, але фактичний дохід від інвестицій може бути іншим. На результат вкладень в ОВДП впливають дата придбання облігацій та умови їх купівлі

Інфляція в Україні прискорилася до 11%

За даними Держстату, у жовтні 2026 року споживчі ціни зросли на 1,8% порівняно з вереснем. Річна інфляція прискорилася до 11% проти 10% місяцем раніше. Від початку року товари та послуги подорожчали на 10,3%.

На тлі зростання цін Національний банк України підвищив облікову ставку до 16,5%. Новий рівень почав діяти 30 жовтня. Регулятор також переглянув прогноз інфляції на 2026 рік до 12,5%. На 2027 рік НБУ очікує її сповільнення до 7,3%.

Чи варто чекати на девальвацію гривні

Окрему увагу Шевчишин приділив валютному ринку. Аналітик застеріг, що передбачити точний момент зміни курсової політики неможливо.

«Момент, коли НБУ проведе керовану девальвацію, ви ніколи не взнаєте… але я буду подавати вам знаки», — написав він.

В Україні діє режим керованої гнучкості курсу. Його запровадили в жовтні 2023 року. Курс гривні формується на міжбанківському валютному ринку, а Національний банк за потреби проводить валютні інтервенції, щоб компенсувати структурний дефіцит валюти та згладжувати надмірні курсові коливання.

За оцінкою Шевчишина, 23 жовтня гривня вийшла за межі курсового діапазону, у якому, за його спостереженнями, перебувала з червня. Аналітик також звертав увагу на те, що відкладати керовану девальвацію надалі було б складніше. За його оцінкою, процес контрольованого послаблення гривні міг уже розпочатися.

17 листопада офіційний курс долара, встановлений НБУ, становив 45,3918 грн. Євро коштував 49,9881 грн.

Для порівняння, у державному бюджеті на 2026 рік закладено середньорічний курс долара на рівні 45,7 грн. Райффайзен Банк прогнозував, що наприкінці року американська валюта може коштувати 46,6 грн.

Станом на 1 листопада міжнародні резерви України становили близько 49,1 млрд доларів. У Національному банку вважають цей обсяг достатнім для підтримки стійкості валютного ринку.