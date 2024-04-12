Частка китайського юаня у глобальних валютних резервах впала до мінімуму за три роки

Частка китайського юаня у глобальних резервах впала до мінімуму за три роки. На це вплинуло вторгнення рф в Україну, пише Reuters.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Станом на кінець минулого року із $11,45 трильйона світових валютних резервів лише 2,29% зберігалися у юанях. Це найнижча частка з четвертого кварталу 2020 року та суттєво нижче пікового показника на рівні 2,83% у першому кварталі 2022 року.

Привабливість юаня як глобальної резервної валюти зникає, зазначає агентство. Центральні банки зменшували частку юаня у своїх валютних резервах у кожному з останніх семи кварталів, майже за два роки вона знизилася на п'яту частину.

Валютний стратег Goldman Sachs Майкл Кехілл пояснює, що державні облігації Китаю більше не пропонують тієї прибутковості, яка була у них у 2016 році, коли МВФ вперше включив юань у свої дані. У той час китайські цінні папери виглядали привабливішими порівняно з облігаціями інших розвинутих країн.

Він також вважає, що не випадково частка юаня у світових резервах почала зменшуватися у першому кварталі 2022 року, коли росія, яку Пекін вважає своїм союзником, розпочала повномасштабну війну в Україні.

З десяти країн, які регулярно публікують дані географічне розбиття своїх резервів, жодна не збільшила свої запаси юаня з першого кварталу 2022 року, свідчать дані МВФ.