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10 квітня 2024, 15:44

НБУ не скуповує золото, як інші центробанки світу, а переплавляє брухт. Яка вага золотого запасу України

Національний банк України не купує золото на світовому ринку для поповнення золотовалютних резервів. Про це «Мінфіну» повідомили у НБУ у відповідь на офіційний запит.

Національний банк України не купує золото на світовому ринку для поповнення золотовалютних резервів.

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Там також уточнили, що фізичний обсяг золота в резервах Нацбанку не змінювався з 2021 року, коли запас металу зріс на 30 тис. тройських унцій, тобто на 933 кілограми. Після цього досяг 27,1 тис. кг/27,1 тонни.

Регулятор показав «Мінфіну» динаміку зміни свого золотого резерву у тройських унціях.

Чиновники пояснили, що ми тримаємо резервне золото у двох формах — у безготівковій на рахунках та у готівковій у злитках:

  • 2,1 тонни — безготівкова,
  • 25 тонн — готівка.

Зазвичай центробанки формують резерви в афінованому золоті міжнародного стандарту LGD (London Good Delivery), злитках вагою 400 тр. унцій, або 12,5 кг, які прості люди навряд чи зустрінуть у продажу у комерційних банках та можуть побачити, в основному, кіно.

У готівковій формі Україна накопичила в резервах близько 2 тис. таких злитків.

При цьому наша країна, на відміну від інших, не проводить оптових закупівель готових, опломбованих золотих брусків, а переробляє брухт — переплавляє його в 999,9 пробу. НБУ купує у ломбардів метал та вироби з нього (не викуплені людьми).

«Основним джерелом поповнення монетарного золота в міжнародних резервах України є доведення золотого брухту до вищої якості та його подальше зарахування до резервів», — підтвердили «Мінфіну» в Нацбанку.

При цьому в загальній звітності Національного банку можна побачити грошове збільшення частки золота в міжнародних резервах: якщо в лютому його було на 1,76 млрд дол. (4,7% усіх ЗВР), то вже в березні — на 1,92 млрд дол). Але це зростання досягнуто лише за рахунок зміни ціни, подорожчання металу на світовому ринку. Перерахунок того самого запасу відбувається за новою вартістю.

Україна не вважається країною з великим золотим резервом, наш запас 27,1 тонни у 2023 році поставив нас лише на 58 місце у світі. Його набагато більше, наприклад, в Узбекистану (395 тонн, 13 місце у світі) та Казахстану (352 тонни, 15 місце). А трійка найбільших світових власників золота у резервах центробанків виглядає так:

  • США — 8133 тонни;
  • Німеччина — 3355 тонни;
  • Італія — 2452 тонни.

Про частку євро в золотовалютних резервах Нацбанку та їх склад можна прочитати у матеріалі «Мінфіну» «Чому НБУ заговорив про прив'язку гривні до євро і що з цього вийде».

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
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