«Як вигідно перерахувати гроші за кордон за допомогою криптовалюти»

Заради збереження валютних резервів, Нацбанк після початку повномасштабного вторгнення запровадив обмеження переказу коштів за кордон, а потім декілька разів ці правила посилювалися. Водночас, життєві ситуації бувають різні, і багатьом українцям часто доводиться переказувати кошти. Це може бути допомога близьким, придбання товарів для бізнесу чи інвестиції. Найпростіший спосіб провести такі операції — здійснити їх через криптовалюти. Як здійснити їх максимально вигідно, розбирався «Мінфін».

Які встановлено обмеження переказів за кордон

Традиційно, найпростішим способом переказів валюти за кордон були SWIFT-перекази. Однак, наразі українці не можуть їх здійснювати, а виключення дозволяється лише для декількох випадків, наприклад, придбання товарів для армії, оплата навчання чи лікування.

Якщо ж гроші потрібні для інших потреб, українські банки можуть запропонувати своїм клієнтам альтернативу — P2P-перекази валюти. Тобто можна переказати кошти з валютної картки Visa чи MasterCard українського банку на картку іноземного банку. Водночас, максимальна сума таких переказів невелика — еквівалент 100 тис. грн. Також варто враховувати, що картка закордонного банку може не підтримувати таку операцію і відхилить її.

Можна здійснити за кордон гривневий переказ, якщо одержувач має гривневу картку. В такій ситуації діють ті ж самі правила, що й для переказів всередині країні. Сума такого максимального переказу залежить від банку та платіжної системи, приблизно це буде $10−25 тис. на місяць, але сума може відрізнятися у конкретному випадку.

До того ж, варто враховувати, що існують також обмеження на витрати коштів із карток українських банків. Максимальна сума зняття грошей в банкоматі за кордоном становить 12,5 тис. грн на тиждень, а розрахунків — до 100 тис. грн на місяць. Тому, навіть якщо вдасться переказати більшу суму, одержувач не завжди зможе нею скористатися.

Існує також варіант вивезення готівки через кордон — в еквіваленті 10 тис. євро без декларування. Можливе вивезення і більшої суми, але в цьому випадку потрібен буде документ для підтвердження зняття готівки з рахунку в банку та квитанції про здійснення валютно-обмінної операції з цією готівкою, або ж документ про зняття готівки з власних рахунків із метою вивезення.

Як діють криптовалютні перекази

На відміну від переказів традиційних валют, криптовалютні перекази фактично не обмежуються. Миттєво на будь-який криптовалютний гаманець можна переказати фактично будь-яку суму, нехай це будуть навіть десятки мільйонів доларів.

Також для криптовалюти фактично не існує кордонів, тому переказ до будь-якої країни світу не відрізняється тривалістю чи вартістю. Криптовалютні перекази відбуваються в мережі блокчейн, контролювати яку органи влади не можуть.

Водночас, тут варто розуміти декілька особливостей таких переказів. У мережі блокчейн за перекази існує комісія самої мережі. Фактично, це гроші, які йдуть майнерам за підтвердження транзакції.

Розмір цієї комісії не залежить від суми, яку переказує користувач, і може бути однаковим для 100 біткоїнів та 0,1 біткоїна. Ця комісія відрізняється у різні моменти і розраховується самою мережею, жодна криптобіржа, гаманець чи обмінник не можуть на неї впливати. Також, оскільки комісія розраховується у біткоїнах (або точніше в сатоші — щось на кшталт копійок біткоїна), то чим вища вартість криптовалюти, тим більшою буде й комісія. Зазвичай, варто бути готовим, що комісія за блокчейн становитиме близько $25−35. Тому у біткоїнах не варто переказувати невеликі суми, на кшталт декількох тисяч гривень, — комісія забере надто багато.

Передбачені комісії мережі і за перекази стейблкоїну USDT. Здійснювати такі операції можна в декількох мережах, і плата в них відрізняється. Наприклад, в мережі Tron вартість переказу становитиме близько $1, а в мережі Ethereum — в межах $15−25. Щоправда, тут теж варто враховувати, що комісія залежить від навантаження мережі, й постійно змінюється.

Окрім нижчих комісій, перевага USDT полягає також у стабільності стейлбкоїну, який прив'язаний до долара з курсом практично 1 до 1. Тому, переказавши кошти, можна бути впевненим, що коли отримувач їх забиратиме, то матиме саме необхідну суму, а не меншу через курсові коливання.

Крім цього, можливі комісії й самого гаманця, з якого здійснюється переказ. Зазвичай, ця плата становить в межах 0,5−1% від суми переказу. Однак, є майданчики, які не беруть жодної власної комісії за такі операції і платити варто лише за блокчейн.

Всі криптовалютні гаманці та біржі дозволяють переказувати активи на інші рахунки. Цей процес відбувається подібно до банківських переказів із картки на картку: варто вказати суму, яку хочете надіслати та номер рахунку одержувача. Важливо не помилитися у написанні номеру рахунку, адже операції в блокчейні неможливо скасувати. Тому номер краще скопіювати, вставити та перевірити його, а не набирати власноруч.

Як переказати криптовалюту, якщо її ще немає

Переказати криптовалюту за кордон максимально просто, якщо вона вже є на рахунку. Однак, купити її для переказу складніше через обмеження регулятора: оскільки криптовалютні компанії тривалий час використовували подібні шлюзи, що й бетінгові контори для протиправного виведення коштів, — регулятор заблокував їх всі разом.

В Україні є можливість придбати криптовалюту через P2P-платформи (тобто безпосередньо в іншого користувача), або за готівку в одному з численних криптообмінників. Хоча ці способи придбання криптовалюти досить популярні в Україні, але знаходяться в так званій сірій зоні правового регулювання і відповідальність за проведення таких операцій повністю лежить на користувачеві.

Як надійною альтернативою, для придбання криптовалюти можна скористатися українським криптовалютним гаманцем Trustee Plus. Він дозволяє поповнити рахунок безпосередньо зі своєї банківської картки в євро або за реквізитами SEPA. У першому випадку комісія складе 1,5%, а в другому — лише 0,5%. Далі за ці кошти можна придбати біткоїни, USDT, чи конвертувати їх в інші криптовалюти, залежно від того, який саме переказ вам потрібно здійснити.

Trustee Plus можна встановити на свій смартфон і почати використовувати, пройшовши швидку реєстрацію. Оскільки він підтримує українську мову, зробити це буде нескладно. А якщо виникнуть запитання — безпосередньо в застосунку можна поспілкуватися з україномовною службою підтримки.

Подібно до українських банківських додатків, Trustee Plus також інтуїтивно зрозумілий, і купити криптовалюту чи переказати її на інший гаманець можна лише в декілька кліків.

Алгоритм дій наступний: після проходження верифікації потрібно поповнити рахунок Trustee Plus. Окрім вже згаданої можливості зробити це в євро, можна поповнити рахунок і відразу в USDT, скориставшись послугами криптообмінника чи p2p-переказа. Далі обираєте криптовалюту, яку хочете придбати, і вказуєте, на яку саме суму. Коли крипта зарахована на ваш рахунок — її можна переказувати.

Для цього натискаємо на кнопку «переказ» і бачимо доступні варіанти. Якщо ви хочете здійснити переказ на інший рахунок Trustee Plus — він відбудеться миттєво і взагалі без комісії. Тобто навіть без плати за блокчейн. Для такого переказу достатньо вказати номер телефону чи псевдонім, за яким отримувач зареєстрований в сервісі.

Якщо ж ви хочете переказати кошти на інший крипторахунок, не пов'язаний із сервісом — Trustee Plus теж не братиме за це плату, але комісія за блокчейн залишиться, як і на будь-якій іншій платформі. Як видно зі скріншоту, в момент, коли ми перевірили, як працює гаманець, комісія за переказа біткоїну станвила 0,0004 BTC, а це майже $28.

Якщо ж переказувати USDT — то комісія в цей час у мережі Tron становила лише $1. Стільки ж вона була і в мережі Polygon. А ось у Ethereum значно вища — понад $20.

Таким чином, якщо обирати перекази у USDT через Trustee Plus, то надіслати кошти за кордон дійсно можна з комісією лише близько $1, а якщо отримувач користується цим самим сервісом — взагалі без жодної плати.

Легкі витрати криптовалюти

Завдяки Trustee Plus можна легко не лише перераховувати, але й витрачати криптовалюту. Сервіс дозволяє відкрити дебетову картку безпосередньо у додатку та приєднати її до Google Pay або Apple Pay. Таким чином криптовалютною карткою можна буде без жодних проблем розраховуватись в магазинах, здійснювати платежі онлайн чи знімати готівку в банкоматах, які обладнані NFC-модулем.

Вартість випуску такої картки становить 10 євро, а далі обслуговування безкоштовне.

В Trustee Plus доступні три цифрові активи, за допомогою яких можна проводити карткові розрахунки. Це біткоїн, ефіріум та USDT. При розрахунках вони автоматично конвертуються в місцеві валюти. Таким чином криптовалютна картка поєднує легкість переказів коштів у всьому світі та простоту платежів.

Криптогаманець Trustee Plus створила команда українських розробників на чолі з Вадимом Грушею. Тим, хто хоче більше дізнатись про те, як влаштований світ криптовалют, радимо подивитись велике інтерв'ю із засновником цього проєкту.