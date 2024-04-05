Укрзалізниця планує запустити «сімейні вагони»

Укрзалізниця спільно з UNICEF планує реалізувати проєкт «сімейних вагонів» на внутрішніх пасажирських перевезеннях. Про це заявив голова правління УЗ Євген Лященко на брифінгу в четвер, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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«Сімейні вагони» будуть мінімум на трьох внутрішніх маршрутах, це шість вагонів. Можливо, таких вагонів буде більше", — сказав Лященко.

За його словами, проєкт буде реалізовано до кінця року.

Голова Укрзалізниці також уточнив, що концепцію проєкту розробила Укрзалізниця з UNICEF, який профінансує переобладнання вагонів.

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Нагадаємо

З 30 червня 2023 року у поїздах Укрзалізниці з’явилися «жіночі купе». Посадка до «жіночих купе» дозволена лише жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.