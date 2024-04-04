Укрзалізниця розпочала онлайн-продаж квитків до Угорщини

4 квітня стартував другий етап впровадження онлайн-продажу квитків до Угорщини. Про це йдеться в повідомленні компанії в телеграм-каналі.

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Старт продажу

«Відсьогодні стартує другий етап впровадження продажу квитків онлайн до Угорщини. Новий прямий поїзд № 143/146 Чоп — Будапешт — Відень, який має зручні стиковки з нічними поїздами з Києва, Луцька та Рівного, а з Чопа до Відня прямує складом зі зручних сидячих вагонів з Wi-Fi, вже доступний у застосунку Укрзалізниці. Мова йде про квитки до ВСІХ станцій як Угорщини (починаючи з дати відправлення 17 квітня), так і Австрії», — йдеться у повідомленні.

Прямі сполучення Україна — Угорщина (Мукачево — Дебрецен, Мукачево — Будапешт, Чоп — Захонь) з'являться в застосунку трохи пізніше.

Нагадаємо

З 18 березня продаж квитків на прямі безпересадкові вагони Київ — Відень доступні лише онлайн у мобільному застосунку Укрзалізниці з верифікацією акаунту через Дія.Підпис.