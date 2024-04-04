Міжнародний реєстр збитків: як зареєструвати заяву та кому можуть відмовити

Нещодавно в Україні відкрився Офіс Міжнародного реєстру збитків. Про те, які справи він вестиме, та яку інформацію варто подавати, в інтерв'ю Інтерфакс-Україна розповіла заступниця глави Офісу Президента Ірина Мудра.

Які документи можна подати до Міжнародного реєстру збитків

2 квітня прийом заяв починається за однією категорією, визначеною Радою Реєстру, «Зруйноване або пошкоджене житло фізичних осіб».

Вибір саме цієї категорії був обумовлений великою кількістю зруйнованого житла, й тому, що ця категорія збитків найцифровізованіша в Україні. Наприклад, підтвердження права власності можна отримати з Державного реєстру речових прав. Також завдяки роботі програми «єВідновлення» до доказів можна додавати акт комісійного обстеження пошкодженого майна. І за цією категорією докази доступні, тому саме її обрано першою.

В наступну чергу планується забезпечити технічну можливість подання заяв за найчутливішими категоріями: тілесні ушкодження, втрата близьких, сексуальне насилля, вимушене переселення.

Також розглядається подання заяв про збитки, завдані критичній інфраструктурі, адже від цього залежить життєдіяльність населення країни.

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Що відбуватиметься із заявами далі

Після того, як заяву буде заповнено, докази долучено — заява передається до Міжнародного Реєстру збитків, там вона розглядається, відповідно до правил розгляду заяв, перевіряється на відповідність встановленим критеріям та нормам.

Після чого Рада Реєстру приймає рішення про внесення заяв до Реєстру. І така заява, за якою прийняте позитивне рішення, зберігається у Реєстрі.

Наступний крок — її передача до Комісії з розгляду заяв на відшкодування, саме вона прийматиме рішення про присудження компенсацій.

Після подання заяви Секретаріат Реєстру перевіряє всі документи, які додаються до неї: на доступність, читабельність, безпеку. Якщо будь-які документи (файли) неможливо відкрити або вони заражені комп’ютерними вірусами — заявника повідомлять про це, і він зможе виправити недоліки.

Але якщо заява не відповідає одному з критеріїв або усім критеріям, які передбачені Статутом, — повторна подача такої заяви не передбачена. Всі правила щодо подання заяв і доказів визначаються Радою Реєстру для кожної категорії збитків.

Хочу звернути увагу, що вся інформація про правила подачі, процедури подачі заяв знаходиться як на сайті Міністерства юстиції України, так і на сайті Реєстру. Зовсім незабаром буде створений покроковий алгоритм подання заяви, інформацію буде опубліковано на сайтах Реєстру та Міністерства юстиції України.

Які дані можна подати додатково

Моя думка щодо можливості виконання рішень українських судів в іноземних юрисдикціях не змінилася: таке виконання є вкрай складним, довготривалим, і не факт, що воно взагалі матиме результат.

Проте, рішення українських судів можуть бути поданими до Міжнародного Реєстру збитків, у якості доказової бази. Такі рішення будуть прийняті Реєстром, але Реєстр не гарантуватиме, що вони впливатимуть на остаточне рішення Компенсаційної комісії.

Але все ж таки, якщо рішення є — це доказ, його треба завантажувати разом із заявою, іншими доказами. Це точно не буде зайвим.

Черговість подання заяв не впливає на черговість їх розгляду для винесення рішення щодо виплат, адже Комісія пізніше сама встановлюватиме черговість для розгляду заяв. Будуть затверджені правила роботи Комісії, правила розгляду цих заяв.

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Куди підуть гроші

Радою Реєстру визначено понад 40 категорій різних видів збитків, заяви з яких можуть бути прийняті Реєстром. Вони включають шкоду, нанесену фізичним, юридичним особам усіх форм власності та державі Україна.

До моменту створення Міжнародного компенсаційного механізму кошти можна направляти до Фонду відновлення України або до спеціально створеного фонду, трасту Світового банку чи на ескроу-рахунок, відкритий у європейському банку.

Також кошти можна використовувати на міжнародні проєкт із реконструкції та відновлення України, на виплати компенсацій постраждалим фізичним особам, на гуманітарні цілі або на інші цілі, за погодженням із урядом України.

Всі кошти мають використовуватися до того моменту, поки не буде створений Міжнародний компенсаційний фонд. Після створення Міжнародного компенсаційного механізму, Фонду, — кошти виплат, які ще не виплачені через фонд Відновлення України, траст будуть враховані при присудженні чи виплаті компенсацій.