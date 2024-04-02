Українці виграли 397 судів щодо відшкодування збитків росією. Як подати на відшкодування до Гааги

Майже 400 судових рішень щодо відшкодування збитків росією зафіксовано в Україні станом на кінець березня цього року за даними пошуковика по судовому реєстру Бабуся. Про це йдеться в повідомленні Опендатабот.

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Рішення суду

Щонайменш 397 рішень винесли українські суди щодо відшкодування шкоди, завданої військовою агресією росії, з початку повномасштабного вторгнення.

Кількість таких справ стабільно зростає: так, у 2022 їх було 44, а у 2023 році — вже 262 рішення.

За три місяці 2024 року до реєстру додалось вже 91 судове рішення щодо відшкодування рф збитків, спричинених війною.

Більшість рішень стосується стягнень на користь людей — 292, ще 105 рішень винесено на користь бізнесу.

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У 2024 році вже розглядається щонайменше 487 справ проти країни-агресорки, з них 310 справ порушені громадянами та 177 — бізнесом.

Як подати на відшкодування в Гаагу

Реальне виконання цих рішень наразі неможливе, адже просто не існує відповідного механізму. Проте вже з 2 квітня 2024 року у Гаазі відкривається Реєстр збитків для України.

Так, громадяни, які постраждали через війну рф після початку повномасштабного вторгнення, можуть подати заяву безкоштовно через Дію.

Потрібно лише надати необхідну інформацію про постраждалих, їх майно та пошкодження, а також оцінку збитків і додаткові докази для підтвердження інформації викладеної у заяві.