Фонд гарантування припинив виплати вкладникам банку «Земельний капітал»

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Деталі

«1 квітня 2024 року рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі — Фонд гарантування) № 403 затверджено ліквідаційний баланс та звіт про виконання ліквідаційної процедури АТ «КБ «Земельний Капітал», — йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим Фонд гарантування повідомляє про припинення 1 квітня 2024 року виплат гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам АТ «КБ «Земельний Капітал» та завершення ліквідаційної процедури банку.