Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 1 квітня 2024 року припинив виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам АТ «КБ «Земельний Капітал» та завершив ліквідаційну процедуру банку. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
3 квітня 2024, 13:37
Фонд гарантування припинив виплати вкладникам банку «Земельний капітал»
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Деталі
«1 квітня 2024 року рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі — Фонд гарантування) № 403 затверджено ліквідаційний баланс та звіт про виконання ліквідаційної процедури АТ «КБ «Земельний Капітал», — йдеться в повідомленні.
У зв’язку з цим Фонд гарантування повідомляє про припинення 1 квітня 2024 року виплат гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам АТ «КБ «Земельний Капітал» та завершення ліквідаційної процедури банку.
Джерело: Мінфін
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