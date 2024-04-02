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2 квітня 2024, 10:27

Хто з банків отримав найбільші збитки та хто заробив найбільше

Кількість збиткових банків скоротилася втричі: якщо за підсумками 2022 року їх було 21, то вже 2023-го — лише 7. Сума збитку зменшилася одразу у 85 разів — із 20,8 млрд грн до 245,4 млн грн. Про це йдеться у статті на «Мінфіні» «Приват, ПУМБ та Укргаз: хто більше заробив, наростив зарплатні витрати та купівлю ОВДП».

Кількість збиткових банків скоротилася втричі: якщо за підсумками 2022 року їх було 21, то вже 2023-го — лише 7.
Фото: depositphotos

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Збитки та прибуток банків

П'ять банків з 7-ми збиткових на 1 січня 2024 року до цього також показували негативний результат, але двоє закінчили попередній рік із прибутком — львівський Оксі Банк (29,1 млн грн) та запорізький МетаБанк (0,9 млн грн).

Хоча потрібно визнати, що деяким фінустановам вдалося серйозно скоротити свій збиток, як, наприклад, Правекс Банку, — з 415,2 млн до 92,9 млн грн. Але не можна забувати, що збитковість цієї структури почалася задовго до повномасштабного вторгнення, і вже має хронічний характер.

Натомість два держбанки (Укрексімбанк та Сенс Банк) та ПУМБ Ріната Ахметова змогли не просто видертися зі збитків, а й увійти до ТОП-10 із прибутку за 2023 рік. Хоча, при глибшому вивченні звітності, видно, що значно поліпшення показника досягалося не з допомогою глобальних проривів над ринком, а завдяки розформуванню резервів. За рік (1 січня 2023/1 січня 2024 р.) їх розмір суттєво скоротився:

Як і в попередні роки, лідером із заробітків став державний Приватбанк із чистим прибутком 37,8 млрд грн. Хоча його частка у загальному фінрезультаті банківської системи скоротилася з 67% до 44%.

За рамками цієї десятки найкращу динаміку з нарощування прибутку показали:

Істотне зниження прибутковості було зафіксовано у банку «Портал» (на 99,5% — до 17 тис. грн), Банку ¾ (на 88,2% — до 3 млн грн) та банку «Траст-Капітал» (на 67% — до 925 тис. грн).

Загальний розмір чистого доходу (після сплати податків) банківської системи 2023-го зріс з 21,9 млрд грн до 86,5 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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