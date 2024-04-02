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2 квітня 2024, 10:10

Де планують відкрити ТРЦ найближчими роками. Список

На сьогодні на різних стадіях реалізації на заході країни знаходяться одразу 6 проєктів нових торгово-розважальних центрів сумарною площею понад 180 000 кв. м. Про це повідомляє консалтингова компанія Retail & Development Advisor (RDA).

На сьогодні на різних стадіях реалізації на заході країни знаходяться одразу 6 проєктів нових торгово-розважальних центрів сумарною площею понад 180 000 кв.

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Нові ТРЦ

«Вже цього року до відкриття заплановані ТРЦ Ukraine в Ужгороді, ТЦ А7 в Івано-Франківську та ТРЦ Росвигів у Мукачеві. Найбільший з них — чотириповерховий ТРЦ Ukraine — відкриється на ужгородському проспекті Свободи», — говорить генеральний директор компанії RDA Андрій Лотоцький.

Інші ТРЦ, заплановані до відкриття у 2024 році, за масштабами будуть менші. Проєкт торгового центру А7 в Івано-Франківську планується відкрити в листопаді.

Наприкінці року також очікується запуск у Мукачеві торгово-розважального центру Росвигівський. Це зробить його зручним як для пішохідного трафіку, так і для автомобільного. Додаткових відвідувачів торговельному центру також забезпечуватиме близькість траси міжнародного значення Київ — Чоп. Загальна площа ТРЦ займатиме 5600 кв. м (GLA — 3500 кв. м).

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На другий квартал наступного року також заплановано запуск першої черги двоповерхового ТРЦ Family Mall в Стрию Львівської області. Цей торгово-розважальний комплекс матиме підземний (на 300 місць) та наземний (на 135 місць) паркінги, а його загальна площа складатиме понад 26 000 кв. м, з яких 17 000 кв. м призначатимуться під оренду. Відкриття другої черги ТРЦ намічено на перший квартал 2026 року.

Як зазначають в компанії RDA, цьогоріч також розпочнеться будівництво двох великих ТРЦ у Львові й Тернополі.

У Тернополі цьогоріч має стартувати будівництво найбільшого в місті ТРЦ Warshawsky загальною площею 64 367кв. м.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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sx1
sx1
2 квітня 2024, 13:05
#
Вместо «ТРЦ» прочитал «ТЦК» и новость заиграла новыми красками
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