Сума прямих збитків в сфері роздрібної торгівлі упродовж 2022−2023 років внаслідок війни на території України становить $2,42 млрд. Про це свідчать дані щорічного опитування ритейлерів України, яке провела Українська Рада Торгових Центрів.
Українські ритейлери оцінили збитки внаслідок війни у $2,5 мільярда
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Зазначається, що попри війну, роздрібні оператори не зупиняють розвиток своїх мереж. Якщо у 2022 році через окупацію та руйнування кількість роздрібних торговельних точок знизилась на 18%, то у 2023 році відбулось зростання на 12%.
На такий же рівень приросту торговельних точок ритейлери розраховують й протягом 2024 року.
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В УРТЦ наголошують, що розвиватись мережі мають намір як в форматі ТЦ, так і в форматі стрит-ритейлу. Дехто акцентує саме на розвитку інтернет-продажів.
Нагадаємо
Частка товарообороту через онлайн-продажі за рік зросла з 14% до 15%.
Раніше «Мінфін» писав, що українські ритейлери отримали 50,7 млрд грн збитків внаслідок повномасштабної війни.
У розрізі товарних груп найбільше постраждали продовольчі мережі — 60% від збитків у галузі. На другому місці — fashion-ритейлери, втрати яких становили 11% галузі торгівлі.
До трійки найбільш постраждалих галузей торгівлі входять продавці електроніки та побутової техніки — 7% збитків у галузі.
Коментарі - 1
«Тому в постах про звільнення він (Зеленський — ред.) це слово так і не використав. Він до останньої секунди поводився як ларьочник-катала, який доручив сказати про сам факт звільнення Умерову», — роздратований Буткевич.
Він подякував Залужному за його чин та мудрість. Буткевич впевнений, що з генералом не прощаються.
«Чи виживе країна — я не знаю. Повторюю. Після самих рашистів наша найбільша загроза — це Зеленський», — вважає телеведучий.
На його думку, президент «стрімко веде нас до поразки» і довів, що задля збереження власної влади «він не зупиниться ні перед чим».
«Хай би й програшем у війні та дестабілізацією внутрішньої ситуації. Сьогодні для мене — найгірший день після 24 лютого 2022. Тільки тоді буда надія», — сумно підсумував експерт.