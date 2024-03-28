Українські ритейлери оцінили збитки внаслідок війни у $2,5 мільярда

Сума прямих збитків в сфері роздрібної торгівлі упродовж 2022−2023 років внаслідок війни на території України становить $2,42 млрд. Про це свідчать дані щорічного опитування ритейлерів України, яке провела Українська Рада Торгових Центрів.

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Зазначається, що попри війну, роздрібні оператори не зупиняють розвиток своїх мереж. Якщо у 2022 році через окупацію та руйнування кількість роздрібних торговельних точок знизилась на 18%, то у 2023 році відбулось зростання на 12%.

На такий же рівень приросту торговельних точок ритейлери розраховують й протягом 2024 року.

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В УРТЦ наголошують, що розвиватись мережі мають намір як в форматі ТЦ, так і в форматі стрит-ритейлу. Дехто акцентує саме на розвитку інтернет-продажів.

Нагадаємо

Частка товарообороту через онлайн-продажі за рік зросла з 14% до 15%.

Раніше «Мінфін» писав, що українські ритейлери отримали 50,7 млрд грн збитків внаслідок повномасштабної війни.

У розрізі товарних груп найбільше постраждали продовольчі мережі — 60% від збитків у галузі. На другому місці — fashion-ритейлери, втрати яких становили 11% галузі торгівлі.

До трійки найбільш постраждалих галузей торгівлі входять продавці електроніки та побутової техніки — 7% збитків у галузі.