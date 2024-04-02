Італійський акціонер Правекс Банку докапіталізував банк на 1,1 млрд грн

Італійська група Intesa Sanpaolo вирішила докапіталізувати українську «дочку» Правекс Банк на 1,1 млрд грн. Про це йдеться на сайті банку.

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«Збільшення капіталу є додатковою підтримкою для забезпечення фінансової стійкості та підвищення рівня капіталу Правекс Банк. Стратегічне рішення акціонера матиме суттєвий позитивний вплив на нормативи капіталу Правекс Банк, підтримуючи ліквідність, фінансову стабільність та надійність установи для усіх зацікавлених сторін», — йдеться в повідомленні.

Оцінка стійкості НБУ

Правекс — один з п'яти банків України, яким НБУ встановив підвищені необхідні рівні капіталу за підсумками оцінки стійкості у 2023 році.

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Для Сенс Банку, Укргазбанку, Укрексімбанку, МТБ Банку та Правекс Банку були встановлені підвищені рівні капіталу.