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2 квітня 2024, 9:01

Італійський акціонер Правекс Банку докапіталізував банк на 1,1 млрд грн

Італійська група Intesa Sanpaolo вирішила докапіталізувати українську «дочку» Правекс Банк на 1,1 млрд грн. Про цейдеться на сайті банку.

Італійська група Intesa Sanpaolo вирішила докапіталізувати українську «дочку» Правекс Банк на 1,1 млрд грн.

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«Збільшення капіталу є додатковою підтримкою для забезпечення фінансової стійкості та підвищення рівня капіталу Правекс Банк. Стратегічне рішення акціонера матиме суттєвий позитивний вплив на нормативи капіталу Правекс Банк, підтримуючи ліквідність, фінансову стабільність та надійність установи для усіх зацікавлених сторін», — йдеться в повідомленні.

Оцінка стійкості НБУ

Правекс — один з п'яти банків України, яким НБУ встановив підвищені необхідні рівні капіталу за підсумками оцінки стійкості у 2023 році.

Читайте також: Три банки потребують докапіталізації в 10 млрд грн — НБУ

Для Сенс Банку, Укргазбанку, Укрексімбанку, МТБ Банку та Правекс Банку були встановлені підвищені рівні капіталу.

Джерело: Мінфін
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