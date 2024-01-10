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10 січня 2024, 8:53

Три банки потребують докапіталізації в 10 млрд грн — НБУ

Нацбанк України оцінив потребу в докапіталізації державного Укрексімбанку, Правекс Банку і МТБ Банку сумарно в 10 млрд грн за підсумками оцінки їхньої стійкості на найближчі три роки за базовим макроекономічним сценарієм. Про це йдеться в публікації про підсумки оцінки стійкості 20 найбільших банків.

Нацбанк України оцінив потребу в докапіталізації державного Укрексімбанку, Правекс Банку і МТБ Банку сумарно в 10 млрд грн за підсумками оцінки їхньої стійкості на найближчі три роки за базовим макроекономічним сценарієм.
Фото:depositphotos

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«Ця сума потрібна для досягнення цільових рівнів достатності капіталу, які гарантуватимуть дотримання банками нормативних значень у прогнозному періоді», — йдеться в публікації НБУ.

Згідно з нею, у 15 банків на момент оцінки не було проблем із достатністю капіталу, а ще два банки — державні Сенс Банк і Укргазбанк — до початку грудня змогли довести його до рівня, необхідного для дотримання нормативів адекватності капіталу.

Хто потребуватиме докапіталізації

Відповідно до представлених Нацбанком даних, після оцінки якості активів і прийнятності забезпечення за кредитними операціями з урахуванням коригування достатність регулятивного капіталу (Н2) Укрексімбанку становила на 1 квітня 2023 року 5,93% за нормативу мінімум 10%, основного капіталу (Н3) — 2,98% за нормативу мінімум 7%. У МТБ ці показники були відповідно 7,71% і 6%, у Правекс Банку — 15,61% і 14,39%.

Читайте: Банківська система має достатній запас міцності — результати оцінки стійкості в розрізі банків

Водночас для Правекс Банку, за оцінкою НБУ, з другого року за базовим макросценарієм капітал став би від'ємним, і на третій рік показники його адекватності впали б «мінус» 16,51%. У разі МТБ капітал пішов би в невеликий мінус уже в перший рік, а на третій показники його адекватності погіршилися б до «мінус» 4,15%.

Для Укрексімбанку за три роки нормативи б упали з «мінус» 3,67% до «мінус» 8,04%.

«Банки, для яких встановлено підвищені необхідні рівні нормативів достатності капіталу, найближчим часом мають подати до Національного банку програми реструктуризації або капіталізації. У цих програмах банки відображатимуть заходи для поетапного досягнення встановленого рівня нормативів», — ідеться в релізі.

Нацбанк передбачає, що ключовими заходами банків у цих програмах буде реструктуризація балансів і поліпшення операційної ефективності.

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«Такі заходи знизять уразливість фінустанов до ризиків, тобто поліпшать їхній профіль ризику. Водночас банки за рахунок прибутку та збільшення обсягів капіталу мають поступово підвищувати поточні значення достатності капіталу, таким чином наближаючись до необхідного рівня», — вказав регулятор.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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