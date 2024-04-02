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2 квітня 2024, 8:17

Обсяг непрацюючих кредитів за лютий скоротився на 788 млн грн — НБУ

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі на 1 березня 2024 року становила 36,6%, що на 0,2 в. п. нижче показника станом на 1 лютого. Про це йдеться в даних НБУ.

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі на 1 березня 2024 року становила 36,6%, що на 0,2 в.

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Скорочення обсягу

Обсяг непрацюючих кредитів за місяць скоротився на 788 млн грн, а обсяг наданих банками кредитів зріс на 2,8 млрд грн.

Нагадаємо, попередні результати оцінки стійкості Національного банку свідчать про адекватну оцінку більшістю банків кредитного ризику.

Нагадаємо

Згідно з даними Нацбанку, лідерами за обсягом NPL станом на 1 лютого цього року були Приватбанк із 179,95 млрд проблемних кредитів, Ощадбанк — 68,20 млрд грн, Укрексімбанк — 50,21 млрд грн, Сенс Банк — 28,70 млрд грн та Укргазбанк із 24,44 млрд грн.

До повномасштабного вторгнення росії в Україну частка непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках стало скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а обсяг кредитів у банках зростав.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
2 квітня 2024, 8:27
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Все кредиторы люди получающие ЗП у держави Украина… Всё что надо знать кто ети люди…
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