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1 квітня 2024, 10:47

Ринок авто в Україні: У березні попит на нові легкові авто зріс у півтора рази

У березні в Україні було реалізовано майже 6,7 тис. нових легкових авто, що у півтора раза більше ніж торік. Про це йдеться в даних Укравтопрому.

У березні в Україні було реалізовано майже 6,7 тис.
Фото:toyota-ua.com

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Що купують українці

Найбільшу кількість покупців, у минулому місяці, привернула до себе японська марка Toyota. Березневий показник Toyota — 1021 авто (+58%).

Другий результат у Renault — 955 од. (+118%).

Skoda закінчила місяць з показником 452 проданих авто (+31%), що дозволило їй посісти третю сходинку рейтингу.

На четвертому місці Volkswagen — 444 од. (+3%).

Замикає Топ-5 березня BMW — 381 од. (+7%).

Бестселером першого місяця весни на українському ринку нових легковиків став кросовер RENAULT Duster, який обрали 920 покупців.

Читайте також: Розмитнення авто у «Дії»: чому виграють власники елітних авто та програють покупці «битків»

Всього за І кв. 2024 року в Україні було зареєстровано 16,6 тис. нових легкових авто, що на 48% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+15
kadaad1988
kadaad1988
1 квітня 2024, 11:27
#
Чинуши нарубили бабла на войне…
+
+15
Genna Smatko
Genna Smatko
1 квітня 2024, 12:58
#
В нас з’явився новий клас олігврхів — це ВОЕНКОМИ,
Кому війна, а кому мать перемать родня.
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