Ринок авто в Україні: У березні попит на нові легкові авто зріс у півтора рази

У березні в Україні було реалізовано майже 6,7 тис. нових легкових авто, що у півтора раза більше ніж торік. Про це йдеться в даних Укравтопрому.

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Що купують українці

Найбільшу кількість покупців, у минулому місяці, привернула до себе японська марка Toyota. Березневий показник Toyota — 1021 авто (+58%).

Другий результат у Renault — 955 од. (+118%).

Skoda закінчила місяць з показником 452 проданих авто (+31%), що дозволило їй посісти третю сходинку рейтингу.

На четвертому місці Volkswagen — 444 од. (+3%).

Замикає Топ-5 березня BMW — 381 од. (+7%).

Бестселером першого місяця весни на українському ринку нових легковиків став кросовер RENAULT Duster, який обрали 920 покупців.

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Всього за І кв. 2024 року в Україні було зареєстровано 16,6 тис. нових легкових авто, що на 48% більше, ніж за аналогічний період минулого року.