В Києві відбулася знакова для фінансового ринку подія — вручення престижної премії FinAwards 2024. Сайти «Мінфін» і Finance.ua 29 березня нагородили найкращих фінансистів та назвали найяскравіші фінансові продукти року.
FinAwards 2024: визначено найкращі МФО року
Кращі з кращих — мікрофінансові організації
В номінації «Найкраща МФО за якістю обслуговування клієнтів» переможцем став CreditPlus. Друге й третє місця в цій номінації обійняли CreditKasa та MyCredit.
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В номінації «МФО онлайн» 17 компаній претендували на звання найкращої. Перше місце виборола компанія Moneyveo, на другому опинився CreditPlus, на третьому — Credit7.
Титул «Найкращої МФО офлайн» отримали ШвидкоГроші, а в номінації «Інноваційна МФО» найкращою стала Money4You.
Які продукти від МФО перемогли цього разу
В номінації «Найдешевший кредит» бронзу отримав SlonCredit, срібло дісталося продуктам CreditPlus, а золото виборола CreditKasa.
Найкращі керівники маркетингу в МФО
За кожною компанією завжди стоять люди, а за тим, наскільки впізнаваним є бренд та продукти компаній — СМО. Цього разу у трійку лідерів «головних маркетологів» увійшли:
- Серафима Нехода, СМО групи SpaceCrew Finance, до якої входять MyCredit, ClickCredit та OnCredit
- Юлія Морарь, СМО Credit7
- Віталій Соловйов, СМО CreditKasa
«Хочу всім подякувати за те, що не дивлячись ні на що, всі ви тут. Ми бачимо, що наш фінансовий сектор активно працює, допомагає і підтримує нас, звичайних споживачів, своїми продуктами, полегшує нам життя. За час війни наш фінансовий сектор не відкотився назад, а навпаки — розробляє нові продукти та сервіси. Це показує наш потенціал і дає нам сили в ці часи рухатись вперед і отримувати задоволення від нашої з вами роботи», — підкреслила керівниця медіабізнесу групи Treeum Надія Квітка під час нагородження представників мікрофінансових організацій.
Про FinAwards 2024
FinAwards 2024 — це щорічний конкурс, який проводиться уже 7-ий рік поспіль. Кожного разу FinAwards стає центром уваги для всіх, хто працює у фінансовій галузі. Це момент, коли відзначають найкращих професіоналів фінансового сектора України і фінансові продукти, висловлюють свою повагу до досягнень.
Відбір претендентів на участь у номінаціях FinAwards 2024 тривав три місяці. Учасників оцінювало експертне журі, а також проходило відкрите онлайн-голосування на сайті конкурсу.
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