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30 березня 2024, 10:13

FinAwards 2024: визначено найкращі МФО року

В Києві відбулася знакова для фінансового ринку подія — вручення престижної премії FinAwards 2024. Сайти «Мінфін» і Finance.ua 29 березня нагородили найкращих фінансистів та назвали найяскравіші фінансові продукти року.

В Києві відбулася знакова для фінансового ринку подія — вручення престижної премії FinAwards 2024.

Кращі з кращих — мікрофінансові організації

В номінації «Найкраща МФО за якістю обслуговування клієнтів» переможцем став CreditPlus. Друге й третє місця в цій номінації обійняли CreditKasa та MyCredit.

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В номінації «МФО онлайн» 17 компаній претендували на звання найкращої. Перше місце виборола компанія Moneyveo, на другому опинився CreditPlus, на третьому — Credit7.

Титул «Найкращої МФО офлайн» отримали ШвидкоГроші, а в номінації «Інноваційна МФО» найкращою стала Money4You.

Які продукти від МФО перемогли цього разу

В номінації «Найдешевший кредит» бронзу отримав SlonCredit, срібло дісталося продуктам CreditPlus, а золото виборола CreditKasa.

Найкращі керівники маркетингу в МФО

За кожною компанією завжди стоять люди, а за тим, наскільки впізнаваним є бренд та продукти компаній — СМО. Цього разу у трійку лідерів «головних маркетологів» увійшли:

  1. Серафима Нехода, СМО групи SpaceCrew Finance, до якої входять MyCredit, ClickCredit та OnCredit
  2. Юлія Морарь, СМО Credit7
  3. Віталій Соловйов, СМО CreditKasa

«Хочу всім подякувати за те, що не дивлячись ні на що, всі ви тут. Ми бачимо, що наш фінансовий сектор активно працює, допомагає і підтримує нас, звичайних споживачів, своїми продуктами, полегшує нам життя. За час війни наш фінансовий сектор не відкотився назад, а навпаки — розробляє нові продукти та сервіси. Це показує наш потенціал і дає нам сили в ці часи рухатись вперед і отримувати задоволення від нашої з вами роботи», — підкреслила керівниця медіабізнесу групи Treeum Надія Квітка під час нагородження представників мікрофінансових організацій.

Про FinAwards 2024

FinAwards 2024 — це щорічний конкурс, який проводиться уже 7-ий рік поспіль. Кожного разу FinAwards стає центром уваги для всіх, хто працює у фінансовій галузі. Це момент, коли відзначають найкращих професіоналів фінансового сектора України і фінансові продукти, висловлюють свою повагу до досягнень.

Відбір претендентів на участь у номінаціях FinAwards 2024 тривав три місяці. Учасників оцінювало експертне журі, а також проходило відкрите онлайн-голосування на сайті конкурсу.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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AleksandrBank
AleksandrBank
30 березня 2024, 11:45
#
«FinAwards 2024: визначено найкращі МФО року» — переведу: «МФО купили собі нагороди за 2024 рік».
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