За 6 місяців доставку посвідчення водія за кордон замовили 5600 осіб — заступник міністра внутрішніх справ

Однією з найпопулярніших сервісних послуг з перереєстрації авто через «Дію» скористалися понад 60 тисяч осіб. Так, для вже понад 30 тисяч транспортних засобів змінено власника, замовлено і доставлено номерних знаків поштою понад 5,5 тисячі.

Про це заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко повідомив в інтерв'ю «Українським новинам».

За його словами, також у 2023 році через «Дію» українці обміняли 188 276 посвідчень водія. З них 14 874 з доставкою через Укрпошту, 173 402 — з отриманням у сервісних центрах МВС.

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«Послугу з доставки посвідчення водія громадяни мають можливість отримувати як у сервісному центрі МВС, так і онлайн. З травня 2023 року обмін посвідчення водія став доступний і в застосунку «Дія». Спочатку громадяни мали можливість забирати готовий документ у сервісному центрі МВС. Згодом цю послугу було розширено — кермувальникам надали можливість замовляти посвідчення водія у будь-яке зручне відділення Укрпошти на території України», — розповів Леонід Тимченко.

Окрім цього, 55 883 посвідчення водія обміняли через Електронний кабінет водія. Із них 30 267 — з доставкою Укрпошти по території України та 25 616 — з отриманням у сервісному центрі МВС.

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«Доставку посвідчення водія за кордон замовили 5600 осіб. Ця послуга стала доступною з жовтня 2023 року. І зараз це можна зробити з 27 країн світу. Більшість — це країни Європи», — наголосив посадовець.

Він зауважив, що в цей перелік країн безумовно не входять держава-агресорка росія та її пособниця білорусь.