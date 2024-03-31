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31 березня 2024, 14:10

Microsoft збудує в пустелі дата-центр Stargate для OpenAI за $100 млрд

За інформацією кількох джерел ЗМІ, Microsoft профінансує будівництво найбільшого у світі дата-центру під назвою Stargate для OpenAI. Проект оцінюється в $100 млрд, займе близько шести років на реалізацію і включатиме кластер із суперкомп'ютерів зі штучним інтелектом.

За інформацією кількох джерел ЗМІ, Microsoft профінансує будівництво найбільшого у світі дата-центру під назвою Stargate для OpenAI.

У рамках проекту Stargate кожен суперкомп'ютер у кластері включатиме «мільйони спеціалізованих серверних чіпів» для підтримки ШІ-систем OpenAI.

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Експерти вважають, що це найамбіційніший проект Microsoft, «який буде у 100 разів дорожчим, ніж деякі з найбільших сучасних дата-центрів».

У Microsoft і OpenAI планують запустити перший суперкомп'ютер проекту Stargate в 2026 році, а в 2028 до нього додасться серія аналогічних установок. Керівництво Microsoft очікує на запуск Stargate на повну потужність до 2030 року.

Деталі проекту: від чого залежить дата запуску суперкомп'ютера

За даними ЗМІ, реалізація проекту Stargate залежить від того, чи зможе OpenAI представити свою ШІ-модель наступного покоління GPT-5 у певні терміни. У компанії планують запустити GPT-5 на початку 2025 року.

У березні цього року ЗМІ писали, що OpenAI вже активно тестує у закритому форматі наступне покоління моделі штучного інтелекту під назвою GPT-5. За словами тестувальників, ця модель істотно краща за GPT-4. Там є нові опції типу інтелектуального агента, який вміє самостійно виконувати завдання людини протягом тривалих проміжків часу, а також різні системи для автономного виконання завдань.

Раніше глава OpenAI Сем Альтман заявив, що розробники навчають ШІ-модель п'ятого покоління не тільки на відкритій інформації та комбінаціях загальнодоступних наборів даних в інтернеті, а й на внутрішніх базах багатьох великих IT-компаній, які співпрацюють з OpenAI.

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Як розвивається OpenAI

На початку березня 2024 року стало відомо, що OpenAI працює над нейромережею GPT-4.5 Turbo, яка має вікно довжини контексту в 256 КБ токенів, що вдвічі перевищує поточні 128 КБ GPT-4 Turbo.

У березні 2023 року OpenAI представила модель ШІ інтерпретації зображень та тексту GPT-4, яку компанія назвала «останньою віхою у своїх зусиллях щодо розширення масштабів глибокого навчання».

На початку 2023 року Microsoft і OpenAI оголосили про розширення свого партнерства і багаторічну багатомільярдну інвестицію Microsoft в OpenAI.

Джерело: Мінфін
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