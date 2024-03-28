Amazon інвестує $2,75 млрд в ШІ-стартап Anthropic

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Що відомо

Агентство зазначає, що Amazon завершує угоду, укладену в 2023 році щодо підтримки стартапу в галузі штучного інтелекту та розширення партнерства між компаніями.

В результаті загальна сума інвестицій Amazon в Anthropic досягне $4 млрд. У рамках цієї угоди Amazon мав право внести додаткові кошти у вигляді конвертованих векселів за умови, що він зробить це до кінця березня, зазначає Bloomberg.

У рамках угоди Anthropic також погодився використати дата-центри Amazon Web Services для забезпечення енергією деяких своїх операцій, а також використовувати комп'ютерні чіпи Amazon, виготовлені на замовлення.

Передісторія

Amazon заявив, що вкладе до $4 млрд у стартап Anthropic, який займається розробкою альтернативних GPT-моделей генеративного штучного інтелекту, у вересні 2023-го.

Тоді ж керівники хмарного підрозділу Amazon і Anthropic заявили на спільній пресконференції, що негайні інвестиції становитимуть $1,25 млрд, кожна зі сторін мала повноваження ініціювати подальше фінансування ще на $2,75 млрд.

Google у травні 2023-го інвестував в Anthropic $450 млн. У жовтні того ж року Google погодився інвестувати в Anthropic до $2 млрд. Угода була організована у вигляді конвертованого векселя. Раніше, ще до нової угоди, Google вклав у компанію $550 млн.

Крім того, Google і Anthropic уклали угоду щодо використання хмарних потужностей Google: ця угода була навіть більшою, ніж останні інвестиції, а договір розрахований на кілька років, заявляло одне з джерел Bloomberg. Anthropic заснований колишніми керівниками OpenAI, включаючи Амодея.

Наприкінці березня криптовалютна біржа FTX, заснована Семом Бенкманом-Фрідом, досягла угоди про продаж більшої частини своєї частки в Anthropic за $884 млн. У разі схвалення угоди FTX продасть майже дві третини своєї частки в Anthropic. У документі, датованому 22 березня, перераховано низку покупців.

Найбільший пакет акцій дістанеться ATIC Third International Investment, підприємству, пов'язаному з Mubadala, фондом національного добробуту Об'єднаних Арабських Еміратів. Ця група купує акції Anthropic на суму майже $500 млн.