Прибутковість індексу S&P 500 та предметів розкоші за останні 10 років порівняв Visualcapitalist, ґрунтуючись на даних індексу інвестицій у розкіш Knight Frank, опублікованому в рамках звіту про добробут за 2024 рік .
Колекційний віскі обігнав індекс S&P 500 за прибутковістю за 10 років
Інвестиції у предмети розкоші порівняно з індексом S&P
|Об'єкт
|Зміна цін (4 квартал 2013−2023 рр.)
|Рідкісні віскі
|+280%
|Вино
|+146%
|Годинники
|+138%
|Предмети мистецтва
|+105%
|Автомобілі
|+82%
|Сумочки
|+67%
|Монети
|+56%
|Меблі
|+40%
|Ювелірні вироби
|+37%
|Кольорові діаманти
|+8%
|Індекс S&P 500
|+158%
Чому гроші можуть незабаром стати не потрібні людству
Після COVID-19 на аукціонах було побито численні рекорди продажу: колекціонери готові викладати мільйони за пляшку. Наприклад, у листопаді 2023 року пляшку The Macallan Valerio Adami 60 Year Old (було випущено лише 40 таких пляшок) було продано на аукціоні Sotheby's за $2,7 млн. До початку торгів Sotheby's оцінив пляшку у $1,5 млн.
Читайте також: Трежеріс йдуть униз: які облігації можна купити з вигодою
Наступними за дохідністю предметами розкоші за дохідністю за 10 років стали вишукані вина та розкішні годинники з +146% та +138% відповідно.
У самому низу опинилися ювелірні вироби (+37%), такі як кільця та намиста, а також кольорові діаманти (+8%), включаючи рідкісні рожеві та блакитні діаманти.
Коментарі