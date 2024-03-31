Колекційний віскі обігнав індекс S&P 500 за прибутковістю за 10 років

Прибутковість індексу S&P 500 та предметів розкоші за останні 10 років порівняв Visualcapitalist, ґрунтуючись на даних індексу інвестицій у розкіш Knight Frank, опублікованому в рамках звіту про добробут за 2024 рік .

Інвестиції у предмети розкоші порівняно з індексом S&P

Об'єкт Зміна цін (4 квартал 2013−2023 рр.) Рідкісні віскі +280% Вино +146% Годинники +138% Предмети мистецтва +105% Автомобілі +82% Сумочки +67% Монети +56% Меблі +40% Ювелірні вироби +37% Кольорові діаманти +8% Індекс S&P 500 +158%

Чому гроші можуть незабаром стати не потрібні людству

Після COVID-19 на аукціонах було побито численні рекорди продажу: колекціонери готові викладати мільйони за пляшку. Наприклад, у листопаді 2023 року пляшку The Macallan Valerio Adami 60 Year Old (було випущено лише 40 таких пляшок) було продано на аукціоні Sotheby's за $2,7 млн. До початку торгів Sotheby's оцінив пляшку у $1,5 млн.

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Наступними за дохідністю предметами розкоші за дохідністю за 10 років стали вишукані вина та розкішні годинники з +146% та +138% відповідно.

У самому низу опинилися ювелірні вироби (+37%), такі як кільця та намиста, а також кольорові діаманти (+8%), включаючи рідкісні рожеві та блакитні діаманти.