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31 березня 2024, 10:50

Колекційний віскі обігнав індекс S&P 500 за прибутковістю за 10 років

Прибутковість індексу S&P 500 та предметів розкоші за останні 10 років порівняв Visualcapitalist, ґрунтуючись на даних індексу інвестицій у розкіш Knight Frank, опублікованому в рамках звіту про добробут за 2024 рік .

Прибутковість індексу S&P 500 та предметів розкоші за останні 10 років порівняв Visualcapitalist, ґрунтуючись на даних індексу інвестицій у розкіш Knight Frank, опублікованому в рамках звіту про добробут за 2024 рік .

Інвестиції у предмети розкоші порівняно з індексом S&P

Об'єкт Зміна цін (4 квартал 2013−2023 рр.)
Рідкісні віскі +280%
Вино +146%
Годинники +138%
Предмети мистецтва +105%
Автомобілі +82%
Сумочки +67%
Монети +56%
Меблі +40%
Ювелірні вироби +37%
Кольорові діаманти +8%
Індекс S&P 500 +158%

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Після COVID-19 на аукціонах було побито численні рекорди продажу: колекціонери готові викладати мільйони за пляшку. Наприклад, у листопаді 2023 року пляшку The Macallan Valerio Adami 60 Year Old (було випущено лише 40 таких пляшок) було продано на аукціоні Sotheby's за $2,7 млн. До початку торгів Sotheby's оцінив пляшку у $1,5 млн.

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Наступними за дохідністю предметами розкоші за дохідністю за 10 років стали вишукані вина та розкішні годинники з +146% та +138% відповідно.

У самому низу опинилися ювелірні вироби (+37%), такі як кільця та намиста, а також кольорові діаманти (+8%), включаючи рідкісні рожеві та блакитні діаманти.

Джерело: Мінфін
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