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29 березня 2024, 10:54

У Telegram з'явиться функція обмеження відправників повідомлень

З 1 квітня всі користувачі месенджера Telegram з України, росії та білорусі зможуть обмежувати коло тих, хто може надсилати їм особисті повідомлення. Про це заявив засновник Telegram Павло Дуров.

З 1 квітня всі користувачі месенджера Telegram з України, росії та білорусі зможуть обмежувати коло тих, хто може надсилати їм особисті повідомлення.
Фото: freepik.com

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

За його словами, 4 дні тому російськомовні користувачі Telegram стали скаржитися на повідомлення від незнайомців із закликами до терактів.

«Протягом години після отримання подібних скарг ми застосували низку технічних заходів та організаційних заходів для того, щоб запобігати цій активності. У результаті десятки тисяч спроб надіслати такі повідомлення було припинено, а тисячі користувачів, які беруть участь у цьому флешмобі, зіткнулися з вічним блокуванням своїх Telegram-акаунтів», — написав Дуров.

Він також зазначив, що в Telegram впроваджується рішення на основі штучного інтелекту для ще більш ефективної фільтрації спаму.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Telegram залучив $330 мільйонів шляхом продажу облігацій.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
Qwerty1999
Qwerty1999
29 березня 2024, 11:07
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Забота Паши Дурова о российских пользователях Телеги реально поражает…
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0
stas12345
stas12345
29 березня 2024, 11:10
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Все объединились против Украины, и Дуров, и Маск)
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+9
mantis05
mantis05
29 березня 2024, 11:21
#
IoT от телеги, вполне себе работает в интересах Украины.
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