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19 березня 2024, 17:04

Telegram залучив $330 мільйонів шляхом продажу облігацій

Минулого тижня Telegram отримав 330 млн інвестицій шляхом продажу облігацій. Про це заявив засновник месенджера Павло Дуров, повідомляє TechCrunch.

Минулого тижня Telegram отримав 330 млн інвестицій шляхом продажу облігацій.
Фото: freepik.com

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Дуров сказав, що пропозиція була перепідписана з вигідними для компанії умовами.

«Підписка на цю пропозицію облігацій була перевищена, і ми були раді мати в якості учасників глобальні фонди найвищого рівня з бездоганною репутацією. Умови облігацій (з поправкою на ставку Федерального резерву) були найвигіднішими для Telegram за всю історію нашої компанії», — повідомив він на своєму каналі.

Хоча Дуров не назвав установ, які інвестували в платформу, він сказав, що світові фінансові установи цінують зростання компанії.

Джерела, знайомі з угодою, повідомили TechCrunch, що поточна прибутковість облігацій становить 7,7%. Термін погашення облігацій — 2026 рік або коли Telegram стане публічним, залежно від того, що відбудеться раніше. Ці облігації були випущені за ціною $91 — порівняно з $78 минулого випуску.

Нагадаємо

Минулого тижня в інтерв'ю Financial Times Дуров сказав, що наступного року компанія прагне стати прибутковою. Він також зазначив, що Telegram вивчає можливість вийти на біржу.

«Основна причина, чому ми почали монетизацію, полягає в тому, що ми хотіли залишатися незалежними. Загалом, ми бачимо цінність (IPO, — ред.) як засіб демократизації доступу до вартості Telegram», — сказав він.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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