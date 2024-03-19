Telegram залучив $330 мільйонів шляхом продажу облігацій

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Дуров сказав, що пропозиція була перепідписана з вигідними для компанії умовами.

«Підписка на цю пропозицію облігацій була перевищена, і ми були раді мати в якості учасників глобальні фонди найвищого рівня з бездоганною репутацією. Умови облігацій (з поправкою на ставку Федерального резерву) були найвигіднішими для Telegram за всю історію нашої компанії», — повідомив він на своєму каналі.

Хоча Дуров не назвав установ, які інвестували в платформу, він сказав, що світові фінансові установи цінують зростання компанії.

Джерела, знайомі з угодою, повідомили TechCrunch, що поточна прибутковість облігацій становить 7,7%. Термін погашення облігацій — 2026 рік або коли Telegram стане публічним, залежно від того, що відбудеться раніше. Ці облігації були випущені за ціною $91 — порівняно з $78 минулого випуску.

Нагадаємо

Минулого тижня в інтерв'ю Financial Times Дуров сказав, що наступного року компанія прагне стати прибутковою. Він також зазначив, що Telegram вивчає можливість вийти на біржу.

«Основна причина, чому ми почали монетизацію, полягає в тому, що ми хотіли залишатися незалежними. Загалом, ми бачимо цінність (IPO, — ред.) як засіб демократизації доступу до вартості Telegram», — сказав він.