Укрнафта розпочала ребрендинг автозаправних комплексів Glusco, які отримала в управління за рішенням Кабміну. Про це повідомляє пресслужба компанії.
Укрнафта розпочала ребрендинг АЗС Glusco
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На 83 АЗС мережі вже почали приймати паливні картки NAFTAКартка та талони Укрнафти.
Найближчим часом там запрацюють і решта сервісів компанії, зокрема — мобільний застосунок.
Ребрендинг АЗС Glusco планується завершити вже у квітні.
«Держава отримуватиме 90% чистого прибутку (10% — винагорода за управління). Гарантійний щомісячний мінімальний платіж, який сплачуватиме Укрнафта незалежно від прибутку, становить 7 млн грн», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
14 березня 2024 року Антимонопольний комітет України надав дозвіл на концентрацію Glusco.
15 березня були підписані акти приймання передачі між ПАТ «Укрнафта» та Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
«Мінфін» писав, що Укрнафта уніфікувала ціни на пальне з АЗС Glusco.
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