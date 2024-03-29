Укрнафта розпочала ребрендинг АЗС Glusco

Укрнафта розпочала ребрендинг автозаправних комплексів Glusco, які отримала в управління за рішенням Кабміну. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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На 83 АЗС мережі вже почали приймати паливні картки NAFTAКартка та талони Укрнафти.

Найближчим часом там запрацюють і решта сервісів компанії, зокрема — мобільний застосунок.

Ребрендинг АЗС Glusco планується завершити вже у квітні.

«Держава отримуватиме 90% чистого прибутку (10% — винагорода за управління). Гарантійний щомісячний мінімальний платіж, який сплачуватиме Укрнафта незалежно від прибутку, становить 7 млн грн», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

14 березня 2024 року Антимонопольний комітет України надав дозвіл на концентрацію Glusco.

15 березня були підписані акти приймання передачі між ПАТ «Укрнафта» та Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

«Мінфін» писав, що Укрнафта уніфікувала ціни на пальне з АЗС Glusco.