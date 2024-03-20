Укрнафта уніфікувала ціни на пальне з АЗС Glusco

Укрнафта розширила свій цінник на пальне на станції колишньої мережі АЗС Glusco, яку взяла напередодні під свій контроль. Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

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Відтепер, дизельне пальне у мережі Укрнафти і на станціях, які поки ще працюють під брендом U.GO, коштує 52,40 гривні за літр. Вартість бензину А-95 встановлена на рівні 51,40 гривні за літр.

Раніше ціни в мережах Укрнафти і U.GO находилися приблизно в одному ціновому діапазоні з періодичною різницею в 0,5−1 гривню залежно від виду пального.

Разом з цим, вартість автогазу у цих мережах поки не уніфікована: в Укрнафти — 27,40 грн/л, у колишніх Glusco — 27, 55 грн/л. Очікується, що згодом буде уніфікований й фірмовий стиль станцій та інші стандарти.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що минулого тижня Антимонопольний комітет надав Укрнафті дозвіл на концентрацію активів арештованих АЗС Glusco.

У вересні Кабінет міністрів визначив Укрнафту управителем активів компанії Glusco.

Укрнафта залишилась управителем арештованих активів Glusco, яку пов’язували із Віктором Медведчуком, та активами російської «Татнєфті», сплативши 21 млн грн в якості гарантованих платежів.