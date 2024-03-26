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26 березня 2024, 13:56

Фонд гарантування продає кондитерську фабрику «АВК» за 1,2 мільярда

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 10 квітня проведе аукціон з продажу кредитів «Промінвестбанку», серед яких як застава є кондитерська фабрика «АВК» у Дніпрі та обладнання в Донецьку. Про це свідчать дані на сайті «Prozorro.Продажі», передає Інтерфакс-Україна.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 10 квітня проведе аукціон з продажу кредитів «Промінвестбанку», серед яких як застава є кондитерська фабрика «АВК» у Дніпрі та обладнання в Донецьку.

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На аукціон буде виставлено приміщення фабрики площею 37,84 тис. кв. м вартістю 92 млн грн, два тепловози з трьома вагонами, 14 навантажувачів. Стартова ціна лоту становить 1,26 млрд грн.

На майбутні торги вже зареєструвався один потенційний учасник.

За даними YouControl, «АВК» у 2021−2022 роках не отримувала виторг. Водночас бізнес «АВК» складається з кількох підприємств, тому робота корпорації продовжується. 2020 року майно «АВК» у Дніпрі вже виставляли на продаж за 97,2 млн грн, проте тоді боржник і кредитор дійшли згоди і торги скасували.

Нагадаємо, що провадження у справі про банкрутство ПрАТ «АВК» (Маріуполь) відкрили у 2016 році.

До того «Сбербанк» відсудив у групи «АВК» кондитерські фабрики на Закарпатті та в окупованому Донецьку, а «Промінвестбанк» відсудив кондитерську фабрику в Дніпрі.

У лютому 2022 року, одразу після початку російського вторгнення, Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем росії: АТ «Міжнародний резервний банк», який на 100% належить ПАТ «Сбєрбанк росії», та ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (ПАТ «Промінвестбанк»), який на 99,77% належить державній корпорації розвитку «ВЕБ.РФ».

Відповідно, кошти від продажу майна у Дніпрі отримає Фонд гарантування вкладів, який керує банком у стадії ліквідації. А кошти підуть на розрахунок із кредиторами банку, який працював собі на збиток.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
nitrolog
nitrolog
26 березня 2024, 14:07
#
Ок, так, а що з фабриками на Закарпатті?))
написали що їх відсудив сбєрбанк, а далі що?
+
0
youknow
youknow
26 березня 2024, 14:45
#
Якщо логічно, то власником є ФГФО
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