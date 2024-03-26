Уряд пообіцяв МВФ до літа призначити консультанта для підготовки продажу Укргазбанку та Sense Bank

Уряд України до кінця травня 2024 року призначить міжнародно визнаного фінансового радника для підготовки продажу державних Sense Bank та Укргазбанку . Про це йдеться в оновленій програмі розширеного фінансування EFF Міжнародного валютного фонду, пише Forbes.

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Консультант буде призначений з використанням прозорої процедури до кінця травня 2024 року і за участю міжнародних фінансових організацій (МФО) як спостерігачів, йдеться у меморандумі.

Основні критерії відбору — міжнародний досвід у сфері продажу фінансових установ, пропозиція консультантом комплексного плану дій із продажу. Водночас розмір винагороди консультанта не має бути ключовим визначальним критерієм, зазначається у документі.

У відповідь на плани влади України і МВФ колишній акціонер Sense Bank — ABH Holdings SA — вже висловив протест. ABHH наприкінці 2023 року подав запит до Міжнародного центру з урегулювання інвестиційних спорів (ICSID) на арбітраж і позов проти України на понад $1 млрд, вимагаючи повної компенсації.

Холдинг застеріг потенційних інвесторів від купівлі Sense Bank, вважаючи високими свої шанси в судовому спорі з урахуванням практики транснаціональних деліктних позовів.