SpaceX вивела на орбіту нову партію Starlink

Зазначається, що ракета-носій Falcon 9 стартувала із партією Starlink з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії.

Перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю приблизно через 8,5 хвилини після старту, як і планувалося. Він здійснив вертикальну посадку на платформу-дрон Of Course I Still Love You у Тихому океані.

Пізніше компанія підтвердила виведення інтернет-супутників на низьку навколоземну орбіту.

Загалом SpaceX менш ніж за 23 години здійснили 13-ту, 14-ту та 15-ту місії.

