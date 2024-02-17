Компанія SpaceX ракетою Falcon 9 вивела на орбіту нову партію з 22 інтернет-супутників Starlink. Про це повідомляє Space.com
17 лютого 2024, 9:00
SpaceX вивела на орбіту нову партію Starlink
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Зазначається, що ракета-носій Falcon 9 стартувала із партією Starlink з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії.
Перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю приблизно через 8,5 хвилини після старту, як і планувалося. Він здійснив вертикальну посадку на платформу-дрон Of Course I Still Love You у Тихому океані.
Пізніше компанія підтвердила виведення інтернет-супутників на низьку навколоземну орбіту.
Загалом SpaceX менш ніж за 23 години здійснили 13-ту, 14-ту та 15-ту місії.
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Джерело: Мінфін
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