Санкції проти рф: як змусити їх працювати повною мірою

Вже діючих санкцій проти рф недостатньо. Нинішній режим санкцій дотримується нерівномірно та ігнорує експорт ключових сировинних товарів. Єльські професори, які на початку вторгнення дали старт кампанії з виходу іноземних компаній з росії, — Джеффрі Зонненфельд і Стівен Тіан, — пропонують три кроки, які мають зробити політики, щоб надати економічним санкціям реального ефекту. «Мінфін» обрав головне.

Кремль знаходить творчі способи ухилитися від урядових санкцій. Незначні покращення в російській економіці призвели до того, що деякі критики помилково заявляють, що всі економічні санкції є неефективними та марними.

Немає нічого більш далекого від правди. Деякі санкції вже справили справді послаблюючий вплив на продуктивність росії, як ми вже документували раніше, і привели путіна до канібалізації російської економіки, щоб підживлювати свою військову машину.

Проте, нові санкції не досягають потрібних цілей. Наприклад, запровадження Великобританією санкцій щодо російських тюремників, і так замкнених у сибірських в'язницях, навряд чи матиме велике значення для путінських ракетних установок чи путінської скарбниці.

Так само яхти опальних олігархів не впливають на російські військово-морські есмінці, а лише додають колосальних витрат на технічне обслуговування з утримання дивним чином непроданої конфіскованої власності.

Кампанія економічного тиску є вирішальним важелем проти путіна, і ми маємо його активізувати, щоб не допустити послаблення тиску на військові зусилля кремля.

Ось три найважливіші кроки, які західні політики мають зробити для посилення економічних санкцій щодо росії, і чому ці заходи не вплинуть на зворотний економічний ефект на Заході.

1. Запровадження нових санкцій щодо експорту російських металів та сировинних товарів

Деякі західні уряди вже давно неохоче запроваджують жорсткіші санкції щодо експорту російських сировинних товарів, зокрема, побоюючись посилення інфляційного тиску, або виникнення криз постачання, хоча експорт сировинних товарів еквівалентний приблизно 80% російського бюджету.

Багато хто може бути здивований, дізнавшись, що, з незрозумілих причин, цілі експортні галузі росії, як і раніше, практично не порушені санкціями, включаючи метали (другий за величиною експортний товар росії після енергоносіїв і еквівалентний понад $60 млрд на рік), а також пиломатеріали та фанеру.

Однак, сировинні ринки набагато стійкіші, ніж багато хто думає. Як ми ретельно задокументували, глобальні сировинні ринки вже значною мірою оговталися від втрати російських (і навіть українських) постачань за декількома категоріями.

Суворіше дотримання санкцій допомагає, а не шкодить світовій економіці. Наприклад, хоча раніше росія постачала половину природного газу до Європи, невдалий газовий гамбіт путіна у 2022 році не лише призвів до повної заміни російського трубопровідного газу переважно американським зрідженим природним газом (ЗПГ), а й, що неймовірно, європейські ціни TTF на газ близькі до мінімумів епохи пандемії, попри практично повну втрату постачання російського трубопровідного газу.

Аналогічно, ринки змогли чудово пережити втрату поставок із постраждалого сільськогосподарського сектору України, оскільки ціни на основні сільськогосподарські культури, такі як соняшникова олія, ячмінь, кукурудза, картопля та пшениця, близькі до пандемічних. Це історичний мінімум, попри втрату, за деякими оцінками, 40−50% українського сільськогосподарського експорту.

Факти свідчать, що побоювання, що санкції щодо російських металів дестабілізують світову економіку, є необґрунтованими.

Згідно з нашим аналізом, оскільки світові ціни на ключові категорії російського експорту металів, такі як алюміній, нікель, мідь, цинк і кобальт, нині значно нижчі за довоєнний рівень, росія набагато відчайдушніше потребує експорту своїх металів, ніж світу необхідно їх купувати. Постачання російських металів відносно невеликі для світових ринків (не більше 6% світових поставок у будь-якій із зазначених в аналізі категорій), але доходи від металів мають велике значення для фінансування військової машини путіна.

Росія зараз вдається до відвертого маніпулювання ринком. Візьмемо, наприклад, алюміній. Попри те, що російський алюміній складає менше 6% світової пропозиції, він наразі складає непропорційні 90% портфеля Лондонської біржі металів, оскільки росія відчайдушно «скидає» небажаний алюміній за цінами нижчими за ринкові, витісняючи інших постачальників, і щорічно збирає від цього доходи у розмірі понад $10 млрд. Навіть при тому, що ціни на алюміній перебувають на низькому рівні 2020 року.

Не дивно, що європейські та американські постачальники алюмінію відчайдушно закликають допомогти у боротьбі з демпінгом російського алюмінію. Очевидно, що санкції щодо російського алюмінію, радше, принесуть користь, ніж зашкодять західним економікам. І навіть якщо китайські покупці відмовляться брати участь у західних санкціях, Китай все одно зможе використовувати західні санкції, щоб вимагати ще нижчих цін на російський алюміній, подібно до того, як Індія та Китай використовують обмеження цін на російську нафту, щоб укласти вигіднішу угоду щодо російської нафти.

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2. Варто посилити дотримання санкцій

Дотримання санкцій здійснюється, у кращому разі, мляво, або навіть абсолютно некомпетентно. Як влучно сказала Енн Епплбаум: «Якби ми серйозно ставилися до перемоги у цій війні, над санкціями працювали б тисячі людей, а не декілька молодиків у Міністерстві фінансів».

Візьмемо, наприклад, нові обмеження цін на російську нафту, запроваджені коаліцією G7, які блискуче працювали більшу частину першого року свого існування, скоротивши нафтові прибутки путіна на сотні мільйонів і одночасно знизивши світові ціни на нафту на 30%.

Оскільки путін створив тіньовий флот судів, щоб обійти цінову межу, правозастосування дійшло до такого ступеню, що навіть вантажовідправники та страховики G7 стали все більше замішані в цьому, при цьому, принаймні, половина всіх поставок російської нафти обходить цінову межу, згідно з дослідженням провідних економістів Київської школи економіки. Навіть міністр фінансів Джанет Єллен визнала необхідність посилення контролю на фоні деякого «зниження ефективності» цінового обмеження.

За допомогою повсюдної контрабанди та схем «паралельного імпорту» путін також кружляє навколо західного контролю над експортом, покликаного обмежити доступ росії до передових технологій. Один посол Центральної Азії в приватному порядку зізнався мені, що сучасні напівпровідники незаконно течуть до росії з його країни, практично не зустрічаючи опору, або навіть не знаходячись з боку урядовців.

Це підтвердилося у моїх приватних розмовах із багатьма керівниками провідних американських авіаційних компаній та авіаперевізників, які вже багато місяців скаржаться мені на те, що росія потопає у контрабандних аерокосмічних деталях. Вони поділилися зі мною власними даними відстеження російських літаків, які показують, що Аерофлот і S7 незрозумілим чином значно збільшили кількість літаків Boeing та Airbus, що знаходяться в експлуатації, хоча обидві компанії припинили всі продажі, обслуговування і підтримку росії і зробили кроки, щоб проконтролювати той факт, що кінцеві споживачі знаходяться не в росії.

До росії контрабандою ввозяться не лише військові технології. Як не дивно, тільки нещодавно росіяни стали одними з перших покупців у світі, які отримали доступ до нових Apple Vision Pro. Окуляри раптово почали з'являтися у продажу в росії, навіть до того, як Apple випустила цей продукт десь ще в Європі. Контрабандисти з готовністю зізналися, що доставити окуляри в росію було занадто легко: вони просто прилетіли до США, закупили окуляри цілими ящиками і сіли на літак назад до росії, на превелике розчарування Apple і легіонів клієнтів у всьому світі. Ухилитися від санкцій США не має бути так просто, і такий рівень правозастосування, або його відсутність, перетворює всю систему на посміховисько.

Понад 1000 підприємств, що пішли з росії, заслуговують на краще, ніж те, щоб правоохоронні органи їх власних урядів заплющували очі на безперешкодну контрабанду їхньої продукції та незаконне розкрадання їх інтелектуальної власності. А, а урядам союзників необхідно переглянути пріоритети забезпечення дотримання санкцій та спрямувати більше ресурсів розвідувальної спільноти та правоохоронних органів на відстеження осіб, які ухиляються від сплати податків.

Ми не маємо наміру звинувачувати адміністрацію Байдена загалом, або будь-який союзний уряд у зв'язку з санкціями. Навіть усередині одного уряду ліва та права руки часто не працюють синхронно. Але, водночас, є й люди, які уникають ризику, бояться розгойдувати човен. Неймовірно, але коли ми виступали за вихід компаній з росії у перші дні вторгнення, один американський посадовець закликав компанії припинити вихід, збиваючи з пантелику лідерів бізнесу, не кажучи вже про колег із адміністрації. Коли ми витупили проти, треба віддати належне цьому посадовцю, він швидко змінив курс.

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3. Досить хвилюватися про російські валютні резерви

Коли майже два роки тому ми вперше почали запитувати високопосадовців Міністерства фінансів, чому б не конфіскувати російські валютні резерви у розмірі $300 млрд, ми найчастіше чули виправдання, що такий захід суперечить міжнародному праву.

Незабаром професор Гарварда Лоуренс Трайб опублікував переконливий 199-сторінковий юридичний трактат про те, чому міжнародне право дозволяє США конфіскувати ці активи. Документ швидко отримав широку підтримку з боку провідних вчених-міжнародників.

Наступним виправданням стало те, що такий арешт підірве статус долара, як резервної валюти. Ці побоювання, зі свого боку, були усунені: сотні провідних представників бізнесу, фінансів та уряду запропонували свою публічну підтримку, і запевнили, що такий крок навряд чи підірве долар, особливо з огляду на відсутність функціональної альтернативної резервної валюти, яка готова замінити долар.

Адміністрація Байдена минулої осені, нарешті, дала зрозуміти, що сподівається зробити важливу заяву про конфіскацію активів до дворічної річниці війни, але 24 лютого прийшло і пішло без жодної згадки про це, на фоні міжнародних переговорів, що зайшли в глухий кут, і очевидного супротиву з боку деяких європейських столиць.

Скільки можна згладжувати? Україна відчайдушно потребує цих коштів: за деякими оцінками, витрати на відновлення України перевищують $500 млрд, не кажучи вже про високі витрати, що продовжуються, на опір російській агресії. Неможливо уявити, як Україна могла б профінансувати величезний тягар відновлення без репараційних виплат, оскільки витрати та ризики є непомірно високими як для приватного сектору, так і для західних урядів.

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Нічого не робити — найнебезпечніший шлях із можливих

Зрештою, як і у разі з посиленням дотримання існуючих санкцій, а також запровадженням таких необхідних нових санкцій, спрямованих безпосередньо на вільні потоки доходів росії, конфіскація резервних активів росії у розмірі $300 млрд зводиться до того, чи вистачить у наших політичних лідерів сміливості, щоб подолати свої необґрунтовані економічні та політичні страхи та активізувати кампанію економічного тиску проти путіна.

Ми розуміємо, чому за останні два роки уряди країн-союзників зайняли дедалі обережнішу позицію щодо економічних санкцій, і розуміємо, що вони, найімовірніше, продовжуватимуть робити це. Але вони мають визнати, що вибір пасивності — нібито безпечний вибір — найнебезпечніший із усіх.

Економічний тиск сам собою не може зупинити путіна, але він є життєво важливим компонентом у боротьбі за припинення вторгнення путіна в Україну, поряд із військовим та дипломатичним компонентами. Повернення до багато в чому символічних і беззубих санкцій ризикує поставити під загрозу всю боротьбу проти путіна.

Як одного разу сказав грецький філософ Плутарх, «мужність знаходиться на півдорозі між боягузтвом і необачністю: перше — брак сміливості, а друге — надлишок». Половинні кроки щодо санкцій з боку світових політиків поки що не відповідають мужності лідерів бізнесу, які пішли до кінця і залишили російський ринок.