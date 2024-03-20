За час великої війни кількість транспортних засобів в Україні зросла більш ніж на третину. Про це на запит «Мінфіну» повідомив заступник начальника Головного сервісного центру МВС з питань впровадження цифрових інновацій Дмитро Сірак.
20 березня 2024, 13:07
Під час війни кількість транспортних засобів в Україні зросла на третину та досягла 13 млн
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Станом на 19 березня 2024 року, за даними Єдиного державного реєстру транспортних засобів, на обліку в Україні перебувало 13,16 млн транспортних засобів, з яких 9,8 млн — легкових.
Як раніше повідомляли ЗМІ, під кінець 2021 року в Україні було офіційно зареєстровано 10,2 млн транспортних засобів, з яких 8,8 млн — легкових автомобілі.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7
Про це свідчать результати свіжої Всесвітньої доповіді щастя (World Happieness Report), складеної на основі відчуттів жителів різних країн за трирічний період (2020−2022 проти 2021−2023 років).
ЗЕ-інфекція, яку занесли у тіло України поки що лікуванню не піддається.
Нелохи з непрофанами дорвалися до влади і нагрівають народ як лише можуть. На всіх рівнях.
«Війну закінчу за один рік, а якщо ні, то буде інший президент», — грався, як з вогнем, Зеленський болючою темою в запалі передвиборчої риторики.
Зеленський очолює державу вже 5 років, а кінця війні й не видно. Гірше ж точно не буде © І загалом, Зеленський перед виборами надавав стільки обіцянок…, зе-електорат йому абсолютно все це пригадає.
Налітай зе-електорат відволікаючою темою: А от Порошенко:)))
Народ прозріває від відосиків і всього по приколу (с)
А тим часом нелохи з непрофанами дорвалися до влади і обкрадають Україну небувалими темпами. За даними демографів у 2023 році близько 67% українців опинились за межею бідності.