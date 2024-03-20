Під час війни кількість транспортних засобів в Україні зросла на третину та досягла 13 млн

За час великої війни кількість транспортних засобів в Україні зросла більш ніж на третину. Про це на запит «Мінфіну» повідомив заступник начальника Головного сервісного центру МВС з питань впровадження цифрових інновацій Дмитро Сірак.

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Станом на 19 березня 2024 року, за даними Єдиного державного реєстру транспортних засобів, на обліку в Україні перебувало 13,16 млн транспортних засобів, з яких 9,8 млн — легкових.

Як раніше повідомляли ЗМІ, під кінець 2021 року в Україні було офіційно зареєстровано 10,2 млн транспортних засобів, з яких 8,8 млн — легкових автомобілі.