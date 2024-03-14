Антимонопольний комітет надав Укрнафті дозвіл на концентрацію активів арештованих АЗС Glusco. Про це йдеться у відповідному розпорядженні АМКУ.
14 березня 2024, 19:11
АМКУ дозволив Укрнафті отримати контроль над АЗС Glusco
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«Надано дозвіл ПАТ „Укрнафта“ на набуття в управління частки в статутному капіталі ТОВ „Глуско Рітейл“, що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства», — йдеться в рішенні АМКУ.
Аналогічні рішення були прийняті стосовно концентрації й «Глуско Україна» й всіх пов’язаних із нею компаній.
Нагадаємо
У вересні Кабінет міністрів визначив Укрнафту управителем активів компанії Glusco.
Укрнафта залишилась управителем арештованих активів Glusco, яку пов’язували із Віктором Медведчуком, та активами російської «Татнєфті», сплативши 21 млн грн в якості гарантованих платежів.
Джерело: Мінфін
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